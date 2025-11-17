EUROงวด9เดือนปีกำไรพุ่ง

ยูโร ครีเอชั่นส์ หรือ EURO เดินหน้าสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โชว์ผลงานงวด 9 เดือนปี 68 กำไร 107.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23% ตามดีมานด์สินค้าลักชัวรีที่มีสม่ำเสมอ พร้อมส่งมอบสินค้าและบริการได้ตามแผน ฟากบอสใหญ่ "เควิน กัมบีร์" ระบุมั่นใจรายได้ทั้งปีโตเข้าเป้า 10–15% จากกลยุทธ์บริหารธุรกิจเชิงรุก และพอร์ตแบรนด์ระดับโลกแข็งแกร่ง นำเสนอประสบการณ์การใช้ชีวิตเหนือระดับให้กับลูกค้า ล่าสุดเปิดตัวแบรนด์ Vispring - Wellness Luxury Mattress จากอังกฤษ เสริมความครบครันของพอร์ตทุกมิติ
นายเควิน กัมบีร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูโร ครีเอชั่นส์ จำกัด (มหาชน) หรือ EURO ผู้เชี่ยวชาญธุรกิจด้าน Living & Lifestyle ที่สร้างสรรค์ทุกพื้นที่การใช้ชีวิต ผ่านแบรนด์ระดับโลก เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2568 บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,046.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 149.14 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 16.63% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีรายได้รวม 897.01 ล้านบาท โดยรายได้หลักยังคงมาจากการขายและบริการรวม 1,035.95 ล้านบาท
ขณะที่มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 107.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.02% จากงวดเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีกำไรสุทธิ 87.38 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับรายได้รวมที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ สะท้อนการเติบโตที่แข็งแกร่ง
ส่วนผลการดำเนินงานในไตรมาส 3/2568 บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 375.04 ล้านบาท โดยรายได้ส่วนใหญ่มาจากการขายและการให้บริการ คิดเป็นมูลค่า 370.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.98% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 4.64% จากไตรมาสก่อนหน้า ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 38.55 ล้านบาท บาท เพิ่มขึ้น 19.91% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 8.76% จากไตรมาสก่อนหน้า
"ปัจจัยสนับสนุนผลงานในครั้งนี้ มาจากความสามารถส่งมอบสินค้าและบริการได้ตามแผน พร้อมสามารถบริหารจัดการค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพและเริ่มได้ประโยชน์จากการประหยัดต่อขนาด (economy of scale) ซึ่งช่วยให้สามารถกระจายต้นทุนคงที่ได้ดีขึ้นตามปริมาณการขายที่เพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งพอร์ตโฟลิโอของ EURO ยังมีความหลากหลาย ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าทุกเซกเมนต์ ส่งผลให้ยอดขายเติบโตต่อเนื่องสม่ำเสมออย่างมั่นคง" นายเควิน กล่าว
ส่วนแนวโน้มในไตรมาส 4/2568 บริษัทฯ คาดว่าจะเติบโตได้ต่อเนื่อง จากการทยอยส่งมอบสินค้าตามแผน ขณะเดียวกัน โครงการโชว์รูมใหม่ Euro Creations T3 กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2569 บริษัทฯ วางแผนบาลานซ์แบรนด์ในแต่ละโชว์รูมในทำเลทองหล่อ 3-5-7 เพื่อยกระดับพื้นที่ให้เป็นจุดหมายปลายทางด้านการออกแบบและไลฟ์สไตล์ระดับพรีเมียม พร้อมต่อยอดศักยภาพทองหล่อให้ก้าวสู่การเป็น "Design District" ใจกลางกรุงเทพฯ ที่รวมแบรนด์ลักชัวรีระดับโลกชั้นนำไว้ในจุดเดียว นอกจากนี้ บริษัทฯ จะเปิดตัวแบรนด์ใหม่ Vispring เครื่องนอนระดับลักชัวรีจากสหราชอาณาจักร ซึ่งบริษัทฯ ได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่งเพียงผู้เดียวในประเทศไทย โดยจะเริ่มจัดแสดงสินค้าในช่วงเดือนธันวาคมนี้ คาดว่าจะช่วยขยายฐานลูกค้าและสร้างโอกาสเติบโตในระยะยาว
พร้อมกันนี้ บริษัทฯ มั่นใจว่าภาพรวมผลการดำเนินงานทั้งปี 2568 จะเติบโตได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 10–15% จากปีก่อนหน้า โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากความต้องการสินค้ากลุ่มลักชัวรีที่ยังคงขยายตัวอย่างแข็งแกร่ง ประกอบกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการในทุกมิติ ทั้งการควบคุมต้นทุน การบริหารสินค้าคงคลังอย่างเหมาะสม และการยกระดับประสบการณ์ลูกค้าผ่านโชว์รูมที่สะท้อนเอกลักษณ์และคุณค่าของแบรนด์ระดับโลกที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่าย