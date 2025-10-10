โอทูอี ซัพพลาย ร่วมกับ บริลลิแอนซ์รุกตลาดLuxury Living เปิดตัวโชว์รูมใหม่ เจาะB2B2Cชูจุดเด่นแบรนด์ยุโรปมีจบครบในที่เดียว

บริษัท โอทูอี ซัพพลาย จำกัด และ บริษัท บริลลิแอนซ์ จำกัด บุกตลาดLuxury Livingเปิดตัวโชว์รูมใหม่ ในโครงการDecorScapeทองหล่อ คอนเซ็ปต์ ‘Next Chapter of Luxury Living’ จุดเด่นแบรนด์ยุโรปมีจบครบในที่เดียว ชูกลยุทธ์ Product Showcaseสัมผัสประสบการณ์จริงผ่านห้องตัวอย่าง โชว์นวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัยที่ปลอดภัยและยั่งยืนเจาะกลุ่มเป้าหมายB2B2Cเจ้าของโครงการอสังหาฯ โรงแรม รีเทล สถาปนิก อินทีเรีย และเจ้าของบ้าน
นายวรัญญู จินดา กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอทูอี ซัพพลาย จำกัด (O2E Supply) และนายณภัทร แดนดํารงสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริลลิแอนซ์ จำกัด เปิดเผยว่า ภายใต้วิสัยทัศน์การดำเนินธุรกิจที่มุ่งสร้างOne-Stop Solution Showroomศูนย์รวมวัสดุหรูและเทคโนโลยีบ้านครบวงจร ทั้งงานหิน (EvoStone by Fiandre) แสง เสียง และระบบสมาร์ทโฮม (PANTHEON) เฟอร์นิเจอร์ (Halo) ร้านกาแฟ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Next Chapter of Luxury Living” ที่โชว์รูมแห่งใหม่ในโครงกาDecorScape Thonglor
การนำเสนอภายใต้คอนเซ็ปต์ “Next Chapter of Luxury Living” มาในรูปแบบของHouse Experienceเพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสProduct Showcaseผ่านโซนตัวอย่างที่ใช้โชว์รูมแบ่งโซนจริง ทั้งในห้องลีฟวิ่ง ห้องครัว ห้องน้ำ ห้องนอน และห้องเธียร์เตอร์ โดยผสมผสานงานหินEvostoneระบบเสียง และบรรยากาศของร้านกาแฟ อีกทั้ง มีเฟอร์นิเจอร์จากแบรนด์หรูจากยุโรปอีกจำนวนมากแบบครบจบในที่เดียว
นวัตกรรมที่จะโชว์ในShowroomจากEvostone by Fiandreที่มาพร้อมเทคโนโลยี Active Surfaces®สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ต้านไวรัส ฟอกอากาศ และทำความสะอาดตัวเองได้อัตโนมัติ ส่วนผิววัสดุจะกันน้ำ 100% น้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย มอบทั้งความงามแบบหินธรรมชาติด้วยนวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัยที่ปลอดภัยและยั่งยืน อีกทั้งยังมีนวัตกรรมHypertouch Technologyที่เป็นSmart Surfaceซ่อนระบบควบคุมไว้ในผิววัสดุอย่างแนบเนียนเพียงปลายนิ้วสัมผัส
นวัตกรรมHALO Furnitureเฟอร์นิเจอร์ที่ออกแบบด้วยแนวคิดModular Designดีไซน์ร่วมสมัย และสื่อถึงรสนิยมและไลฟ์สไตล์ พร้อมการปรับเปลี่ยนฟังก์ชันได้ตามการใช้งานจริง ผลิตจากวัสดุพรีเมียมที่ทนทาน มีคุณสมบัติป้องกันคราบ และรอยขีดข่วน พร้อมดีไซน์ Ergonomicรองรับสรีระให้นั่งสบายทุกมิติ นอกจากนี้ แบรนด์ยังใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วยวัสดุ Sustainableและโดดเด่นด้วยการผสานSeamless Integrationที่เข้ากับหิน แสง และเสียงในโชว์รูมอย่างสมบูรณ์แบบ
โดยในวันเปิดโชว์รูมจะมีไฮไลต์กิจกรรมที่น่าสนใจ คือ Knowledge SessionจากFiandreและPANTHEONและDesigner TalkจากทางThat's ITHที่จะมาให้มุมมองไลฟ์สไตล์การแต่งบ้านที่กำลังเป็นเทรนด์ รวมถึงมินิคอนเสิร์ตจาก ลิเดีย ศรัณย์รัชต์ ดีนร่วมถ่ายทอดพลังเสียงเพลงและแสดงศักยภาพระบบเสียง
“เปิดตัวโชว์รูมใหม่ครั้งนี้มีขึ้นในวันที่ 16 ต.ค. นี้ ซึ่งจะไม่ใช่แค่การแสดงสินค้า แต่เป็นการสร้างสรรค์นวัตกรรมและศิลปะระหว่างหิน แสง เสียง เฟอร์นิเจอร์ ร้านกาแฟ ผ่านการออกแบบพื้นที่และกิจกรรมที่หลอมรวมเป็นประสบการณ์เดียวที่ลูกค้าจะได้สัมผัส”
นายวรัญญู กล่าวว่า กลยุทธ์การตลาด ดำเนินกิจกรรมควบคู่กันไปทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ ในส่วนของออนไลน์ สร้างสีสันและนำเสนอจุดเด่นของโชว์รูปผ่านKOLอินฟลูเอนเซอร์ ดีไซเนอร์ และ สถาปนิก พร้อมด้วยพาร์ทเนอร์ และ เจ้าของโครงการอสังหาฯ พร้อมกันนี้ก็นำเสนอในช่องทางออนไลน์ ในรูปแบบของLive Reelsและสื่อมวลชน
ขณะที่กลุ่มเป้าหมายหลักของแบรนด์จะเป็นB2B2C (Business to Business to Customer) เป็นหลัก มีสถาปนิก อินทีเรียดีไซเนอร์ เจ้าของโครงการอสังหาฯ โรงแรม และรีเทล รวมถึงผู้บริโภคที่เป็นเจ้าของบ้านหรู ซึ่งจะมีความสนใจและมองหาวัสดุหรูหรา เฟอร์นิเจอร์แบรนด์หรู ฟังก์ชั่นที่ตอบโจทย์ความต้องการ โดยตั้งเป้าการเติบโตในปีนี้ไว้กว่า 10% ซึ่งมี แบรนด์ EvoStoneเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก
ด้านนายณภัทร แดนดํารงสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริลลิแอนซ์ จำกัด กล่าวว่า การสร้างสรรค์โชว์รูม PANTHEONมีที่มาจากแนวคิดในการสร้างสถานที่ที่เป็นมากกว่าโชว์รูม แต่เป็นศูนย์รวมของนวัตกรรมและแรงบันดาลใจแห่งการใช้ชีวิตและออกแบบให้เป็นImmersive Experience Hubที่ลูกค้าสามารถสัมผัสแสง เสียง ระบบสมาร์ทโฮม พร้อมสัมผัสนวัตกรรมที่เป็นLifestyle Integrationอย่างแท้จริง
ไฮไลต์ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ โคมไฟ Architectural Lighting ชั้นนำระดับประเทศจาก LUMENCRAFT และแบรนด์ ไฟตกแต่งดีไซน์ระดับโลก เช่น Quasar, Bomma, Penta, Bover, Knikerboker, A-Emotional Light และเรายังเป็นAudio partnerเจ้าแรกและเจ้าเดียวในไทย กับแบรนด์เครื่องเสียงระดับโลก แบรนด์ KEFเป็นต้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักของแบรนด์ ได้แก่เจ้าของบ้าน Luxuryบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการ High-Endรวมทั้งInterior Designerและสถาปนิกที่ต้องการ Solution ครบวงจร
“ลูกค้าจะเข้าถึงประสบการณ์ของแบรนด์ต่างๆ ของเรามากขึ้น โดยเฉพาะ LUMENCRAFT ที่เป็นแบรนด์เรือธง และมีเป้าหมายเพิ่มยอดขายในตลาดบ้าน Luxury อย่างน้อย 40% ภายในปี 2569พร้อมทั้งสร้างฐานลูกค้า Interior Designer และเจ้าของบ้านคนรุ่นใหม่ ที่มองหาสิ่งที่มากกว่าแค่โคมไฟส่องสว่าง แต่คือ Total Living Solution” นายณภัทร กล่าว