“Royal Botania” นำประสบการณ์ Luxury Outdoor สู่ประเทศไทยอย่างเป็นทางการ จับมือ Euro Creations นำเสนอศิลปะแห่งการใช้ชีวิตกลางแจ้งเหนือระดับ ผ่านงานดีไซน์ระดับโลก ภายใต้แนวคิด The Innovation Luxury Outdoor Living

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“Royal Botania” แบรนด์เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้งสุดหรูจากประเทศเบลเยียม เดินหน้านำเสนอไลฟ์สไตล์กลางแจ้งแบบเหนือระดับสู่เมืองไทยอย่างเต็มตัว เผยความร่วมมือกับ “Euro Creations” ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ ผ่านงาน “Royal Botania x Euro Creations: The Blue Hour Garden” สะท้อนแนวคิด The Innovation Luxury Outdoor Living พร้อมอวดโฉมคอลเลกชันไอคอนเปี่ยมสไตล์ ท่ามกลางบรรยากาศสวนกลางแจ้ง ณ โชว์รูม Euro Creations ทองหล่อซอย 5 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568
 
Francis Vanbellen, Senior Executive Royal Botania Asia (RBT Asia) เผยว่า “Royal Botania เป็นแบรนด์ที่ถือกำเนิดขึ้นจากความตั้งใจในการผสมผสานศิลปะการดีไซน์เข้ากับงานฝีมืออันประณีต ภายใต้แนวคิด Innovation Luxury Outdoor Living  เพื่อสร้างสรรค์เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้งที่ไม่เพียงตอบโจทย์การใช้งาน แต่ยังสะท้อนไลฟ์สไตล์เหนือระดับ เติมเต็มมุมพักผ่อนให้หรูหรามีสไตล์ สร้างมิติใหม่ของการใช้ชีวิตเอ้าท์ดอร์อย่างแท้จริง และในวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะนำเสนอ Innovation Luxury Outdoor Living ให้กับผู้ที่หลงใหลในงานตกแต่งกลางแจ้งระดับพรีเมียมในเมืองไทย โดยเชื่อว่าการร่วมมือกับ Euro Creations พันธมิตรที่เข้าใจในคุณค่าของดีไซน์และความหรูหรา ในฐานะตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของแบรนด์ในประเทศไทย จะช่วยให้ Royal Botania สามารถเชื่อมต่อกับกับกลุ่มลูกค้าและนักออกแบบไทย พร้อมขยายตลาดเฟอร์นิเจอร์กลางแจ้งระดับลักชัวรีให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งในภูมิภาคนี้ได้”
 
ด้าน Kavin Gambir, Chief Executive Officer Euro Creations Public Company Limited กล่าวถึงความร่วมมือครั้งนี้ว่า “ตลาดเฟอร์นิเจอร์ระดับลักชัวรีในประเทศไทยกำลังเติบโตอย่างมีศักยภาพ ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับการเลือกดีไซน์ที่สะท้อนตัวตนและคุณภาพชีวิตที่เหนือระดับมากขึ้น การร่วมมือกับ Royal Botania แบรนด์เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้งสุดหรูระดับโลกในครั้งนี้จึงเป็นก้าวสำคัญของ Euro Creations ในการขยายขอบเขตในการนำเสนอไลฟ์สไตล์กลางแจ้งให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น โดยเรามั่นใจว่า Royal Botania จะได้รับการตอบรับจากทั้งนักออกแบบและลูกค้าที่ชื่นชอบงานดีไซน์อันมีเอกลักษณ์ ซึ่งสะท้อนทั้งความงาม ความคิดสร้างสรรค์ และความประณีตในทุกรายละเอียด”
 
โดยงาน “Royal Botania x Euro Creations: The Blue Hour Garden” จัดขึ้นในบรรยากาศอันรื่นรมของสวนกลางแจ้ง โดยรังสรรค์บรรยากาศแบบ Garden Chic ถ่ายทอดกลิ่นอายเบลเยียมผ่านเมนูอาหารและเครื่องดื่มสไตล์เบลเยียม พร้อมอวดโฉมคอลเลกชันเด่นของ Royal Botania โดยมีไฮไลต์เป็น Icon Pieces ที่สร้างการจดจำให้กับแบรนด์ ได้แก่ Mozaix Lounge: Modular Grid Lounges ดีไซน์ร่วมสมัย และ Palma ร่มกันแดดรางวัลระดับโลก ซึ่งผลงานทั้งสองมีความโดดเด่นดังนี้
 
·      Palma: ร่มกลางแจ้งอัตโนมัติ (automatic garden parasol) รุ่นแรกของโลก ออกแบบโดย Kris Van Puyvelde ผู้ก่อตั้ง Royal Botania เพื่อตอบโจทย์ชีวิตกลางแจ้งอย่างมีศิลปะและความสะดวกสบาย กลไกทั้งหมดถูกซ่อนภายในเสาและโครงสร้างที่เรียบหรูด้วยรูปทรงโค้งอิสระ ดั่งประติมากรรมกลางแจ้ง ดีไซน์สวยสบายตา ปราศจากสกรูหรือข้อต่อ พร้อมระบบเปิด–ปิดที่ใช้งานง่ายเพียงสัมผัสเดียว เป็นผลงานผลงานไอคอนที่ได้รับรางวัล Red Dot Award: Best of the Best เป็นเครื่องยืนยันถึงความหรูหราเหนือระดับ โดยถูกนำไปใช้ในโครงการรีสอร์ต วิลล่า และ เรือยอร์ช ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย
 
·      Mozaix Lounge: Modular Grid Lounges ดีไซน์ร่วมสมัยซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งโครงสร้างได้ตามขนาดพื้นที่และสไตล์ที่แตกต่าง ออกแบบโดย Kris Van Puyvelde ซึ่งเลือกใช้วัสดุหลักอย่าง Coated Aluminium และ Teak ที่เหมาะกับการใช้งานกลางแจ้ง ทนทานต่อแดดและฝนในไทย พร้อมทั้งโมดูลเสริมที่ช่วยจัดพื้นที่เอ้าท์ดอร์ได้อย่างมีสไตล์และประสิทธิภาพ
 
โดยผลงาน Mozaix Lounge และ Palma รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ในคอลเลกชันเด่นของ Royal Botania จะจัดแสดงให้ผู้ชื่นชอบชื่นงานดีไซน์อันหรูหรามีเอกลักษณ์ ได้สัมผัสความเหนือระดับแบบ “Innovation Luxury Outdoor Living จากเบลเยียม ระหว่างวันที่ 7–14 พฤศจิกายน 2568 ณ โชว์รูม Euro Creations ทองหล่อซอย 5
 
ทั้งนี้งาน “Royal Botania x Euro Creations: The Blue Hour Garden” นับเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้งที่หลอมรวมระหว่าง นวัตกรรม ดีไซน์ และงานฝีมืออันประณีตจากประเทศเบลเยียมของ “Royal Botania” ที่ยังคงยืนหยัดในจุดยืนของแบรนด์ในฐานะผู้นำแห่ง Innovation Luxury Outdoor Living ซึ่งพร้อมจะสานต่อแรงบันดาลใจมาสู่การยกระดับไลฟ์สไตล์กลางแจ้งของคนไทย ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรที่แข็งแกร่งอย่าง Euro Creations ในการนำเสนอศิลปะแห่งการใช้ชีวิตกลางแจ้งให้เป็นประสบการณ์เหนือระดับในทุกมิติอย่างแท้จริง
 
“ประเทศไทยเป็นหนึ่งในตลาดสำคัญของภูมิภาคเอเชียที่มีรสนิยมด้านการออกแบบและคุณภาพสูง เราเชื่อว่าการจับมือกับ Euro Creations จะเป็นกุญแจสำคัญในการนำเสนอประสบการณ์แห่งการใช้ชีวิตกลางแจ้งสไตล์ยุโรปให้เข้าถึงลูกค้าคนไทย พร้อมขยายฐานของ Royal Botania ให้เติบโตอย่างมั่นคงในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไป” Francis Vanbellen กล่าว
 
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ www.royalbotania.com
 


















