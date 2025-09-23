เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส เสริมแกร่ง  เปิด Drop Point ที่เซ็นทรัล อยุธยา

ผู้จัดการรายวัน 360 – เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ประเทศไทย ผู้ให้บริการขนส่งด่วนและโลจิสติกส์ชั้นนำระดับโลก ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการขยายเครือข่ายบริการ ส่งพัสดุและโลจิสติกส์ เปิด Drop Point ใหม่ภายในศูนย์การค้า เซ็นทรัล อยุธยา เพื่อยกระดับการเข้าถึงบริการให้สะดวก รวดเร็ว และครอบคลุมยิ่งขึ้น
การเปิด Drop Point ที่เซ็นทรัล อยุธยา เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การขยายเครือข่ายของ เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส เพื่อยกระดับความน่าเชื่อถือของบริการและตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่ม ทั้งนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการศูนย์การค้าและชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง ทำเลใจกลางชุมชนช่วยให้เข้าถึงบริการได้ง่าย สร้างโอกาสในการขยายฐานลูกค้าและเสริมศักยภาพการให้บริการโลจิสติกส์ของบริษัทในเมืองท่องเที่ยวและพื้นที่ชุมชน
Christine Fransisca หัวหน้าฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ประเทศไทย กล่าวว่า “การเปิด Drop Point ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัล ถือเป็นกลยุทธ์สำคัญในการเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและขยายฐานลูกค้าของเจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ที่ช่วยเพิ่มการเข้าถึงบริการรับส่งพัสดุด่วนแก่ลูกค้าหลากหลายกลุ่มที่มาใช้บริการศูนย์การค้าเซ็นทรัล อยุธยา มากขึ้น อีกทั้งยังส่งผลดีต่อปริมาณการจัดส่งพัสดุและจำนวนลูกค้า VIP ตลอดจนการเติบโตของธุรกิจในระยะยาว”
ลูกค้าสามารถใช้บริการ Drop Point ใหม่ได้แล้ววันนี้ที่ ชั้น LG ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อยุธยา พร้อมบริการครบวงจร เช่น J&T Super J&T Fruit Parcel J&T Bulky และสมัครเป็นลูกค้า VIP เพื่อรับสิทธิประโยชน์พิเศษ โดยมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำทุกขั้นตอน เพื่อมอบประสบการณ์การจัดส่งพัสดุที่สะดวกสบายและครบครันในจุดเดียว