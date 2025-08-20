บขส.เปิดบริการใหม่ “ส่งพัสดุถึงบ้าน” นำร่อง กรุงเทพฯ – ปริมณฑล

“บขส.” เปิดบริการใหม่ “ส่งพัสดุถึงบ้าน” นำร่อง 4 จังหวัด กรุงเทพฯ – ปริมณฑล เพิ่มความสะดวกประชาชน ยกระดับบริการโลจิสติกส์
นายอรรถวิท รักจำรูญ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า บขส. ได้เดินหน้ายกระดับการให้บริการรับ – ส่งพัสดุภัณฑ์ โดยได้เปิดช่องทางการบริการใหม่ “ส่งพัสดุถึงบ้าน” เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนผู้ใช้บริการ ไม่จำเป็นต้องเดินทางมารับสินค้าที่ ศูนย์รับ – ส่งพัสดุภัณฑ์ สถานีเดินรถของ บขส. เพียงแจ้งปลายทางก็สามารถรอรับพัสดุได้ที่บ้านอย่างสะดวก ปลอดภัย และรวดเร็ว ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการพัฒนาด้านโลจิสติกส์ของ บขส. และเป็นไปตามแผนพัฒนาธุรกิจรับ – ส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพ รองรับความต้องการจัดส่งพัสดุภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นของประชาชนให้ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ และสร้างรายได้ให้กับองค์กร ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม
สำหรับบริการใหม่ “ส่งพัสดุถึงบ้าน” บขส. ได้นำร่องให้บริการในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ โดยให้บริการทุกวัน เริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ส่วนอัตราค่าบริการขนส่งจะคำนวนตามระยะทางที่ไปส่งถึงบ้าน ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถส่งสินค้าได้หลากหลาย เช่น สินค้าเกษตร และสินค้าอุปโภค – บริโภค โดยไม่รับฝากวัตถุอันตราย วัตถุไวไฟทุกชนิด สิ่งของผิดกฎหมาย และสารเสพติด ทั้งนี้ในอนาคต บขส. มีแผนจะขยายผล “ส่งพัสดุถึงบ้าน” ไปยังพื้นที่ภูมิภาคต่อไป