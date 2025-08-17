เอ็ม พี เจ โลจิสติกส์ ติดโผหุ้นกลุ่ม ESG Emerging ปี 68

บริษัท เอ็ม พี เจ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (MPJ) ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจร โดยครอบคลุมทั้งการขนส่งทางบกต่อเนื่องกับท่าเรือ การบริหารลานตู้คอนเทนเนอร์ การจัดการขนส่งระหว่างประเทศ (Freight Forwarder) และบริการคลังสินค้า ได้รับคัดเลือกให้เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) เข้าอยู่ในกลุ่มบริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน หรือ ESG Emerging List ปี 2568
สถาบันไทยพัฒน์ ประกาศให้ บริษัท เอ็ม พี เจ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (MPJ) เป็นหนึ่งในรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่น่าลงทุนในกลุ่ม ESG Emerging ปี 2568 ด้วยการคัดเลือกจาก 921 หลักทรัพย์จดทะเบียน โดยใช้ข้อมูลด้าน ESG ที่ปรากฏในการเปิดเผยข้อมูล การดำเนินงานที่สะท้อนปัจจัยด้าน ESG และความริเริ่มหรือลักษณะธุรกิจที่เกี่ยวโยงกับประเด็นด้าน ESG ของกิจการ
นายจีระศักดิ์ มานะตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็ม พี เจ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “การที่ MPJ ได้เป็น 1 ใน 13 บริษัทที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าอยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG Emerging ของสถาบันไทยพัฒน์ ในปีนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงปัจจัยด้าน ESG รวมทั้งให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้นำในการให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจรของประเทศไทย"
"ทั้งนี้ MPJ ได้ให้ความสำคัญกับกิจกรรมและบริการที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน การให้บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
รวมถึงการให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านคาร์บอนฟุตพรินต์ พร้อมกับการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายที่บริษัทฯ ตั้งไว้อย่างจริงจัง”
การจัดอันดับหลักทรัพย์ที่น่าลงทุนในกลุ่ม ESG Emerging พิจารณาข้อมูลจากการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และผลประกอบการของบริษัทควบคู่กันในกระบวนการประเมิน สำหรับสถาบันไทยพัฒน์ เป็นผู้ริเริ่มพัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ ได้เปิดเผยรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 เป็นครั้งแรกในปี 2558 และในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG Emerging เป็นครั้งแรกในปี 2563
การจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนด้านการพัฒนาความยั่งยืนของธุรกิจในกลุ่มบริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน หรือ ESG Emerging List ถือเป็นแหล่งข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน เพื่อรองรับความต้องการของผู้ลงทุนที่ให้น้ำหนักการลงทุนในบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ และเป็นทางเลือกให้ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีคุณภาพและได้รับผลตอบแทนที่มิได้ด้อยไปกว่าการลงทุนในแบบทั่วไป