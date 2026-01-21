IND ปีนี้ลุยประมูลงานเต็มสูบ ดันผลงานโตต่อเนื่อง

อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป ประกาศแผนยุทธศาสตร์ปี 69 เดินเกมรุกประมูลโครงการภาครัฐ-รัฐวิสาหกิจ และเอกชนไม่ยั้ง หวังต่อยอดธุรกิจ หนุนผลงานเติบโตแข็งแกร่ง สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น ฟากซีอีโอ “ดร.พรลภัส ณ ลำพูน”ระบุ มั่นใจผลงานสดใสทุกไตรมาส หนุนรายได้ทั้งปีโตต่อเนื่อง อานิสงส์ทยอยรับรู้ Backlog ที่มีอยู่กว่า 2,070ล้านบาท ผลักดันอนาคตมั่นคง
ดร.พรลภัส ณ ลำพูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (IND) ผู้ให้บริการงานด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมครอบคลุมงานออกแบบพร้อมก่อสร้าง, งานบริหารโครงการขนาดใหญ่และควบคุมงานก่อสร้างของภาครัฐ รวมถึงงานด้านวิศวกรรมที่ปรึกษาต่างๆ เปิดเผยว่า กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจปี 2569 บริษัทฯมุ่งเน้นเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ บริษัทมีศักยภาพเข้าร่วมประมูลโครงการต่างๆ จากภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ รวมถึงขยายงานของภาคเอกชนให้มากขึ้น อีกทั้งยังมีแผนศึกษาการรุกขยายไปสู่ธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลัก เพื่อต่อยอดและผลักดันการเติบโตของรายได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต
บริษัทฯ มั่นใจในศักยภาพการดำเนินธุรกิจและคาดว่าจะรักษาการเติบโตทั้งรายได้และกำไรได้อย่างแข็งแกร่ง โดยตั้งเป้ารายได้ปีนี้จะเติบโตต่อเนื่อง จากการทยอยรับรู้รายได้จากงานในมือ (Backlog) ซึ่งมีอยู่ประมาณ 2,070.47 ล้านบาท (สิ้นสุด ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2568) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และการเข้าร่วมประมูลโครงการใหม่ๆ เพิ่มเติม
สำหรับแนวโน้มของอุตสาหกรรมการก่อสร้างของภาครัฐปี 2569 มองว่ามีโอกาสจะฟื้นตัวได้ดีขึ้น จากโครงการเมกะโปรเจคและโครงการใหม่ๆ ซึ่งส่งผลบวกต่อธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ พร้อมเข้าร่วมประมูลโครงการใหม่ๆ จากภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายโอกาสการเติบโตทางธุรกิจ และเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้และกำไรให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งในระยะยาว
“ปีนี้ยังคงเป็นอีกปีที่ท้าทายสำหรับผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งในส่วนของ IND นอกจากจะดำเนินธุรกิจตามแผนที่ได้วางไว้แล้ว สิ่งสำคัญคือมุ่งเน้นการทำงานที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีความเป็นมืออาชีพ และการบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า เพื่อให้งานบรรลุตามเป้าหมาย” ดร.พรลภัส กล่าว