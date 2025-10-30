INDคว้างานใหม่ “รฟม.” หนุน Backlog แตะ 2.34 พันลบ.

อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป คว้างานใหม่จาก การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) มูลค่า 12.50 ล้านบาทตามสัญญา (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) หนุนงานในมือ (Backlog) ทะยานแตะ 2,341.35 ล้านบาท เสริมฐานรายได้มั่นคงระยะยาว ฟากผู้บริหาร “ดร.พรลภัส ณ ลำพูน” ระบุพร้อมลุยประมูลงานต่อเนื่องจากทั้งภาครัฐและเอกชน มั่นใจรายได้ปี 68 เติบโตตามเป้า 10–15% รับอานิสงส์การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของรัฐเดินหน้าเต็มสูบ
ดร.พรลภัส ณ ลำพูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (IND) ผู้ให้บริการงานด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมครอบคลุมงานออกแบบพร้อมก่อสร้าง, งานบริหารโครงการขน
าดใหญ่และควบคุมงานก่อสร้างของภาครัฐ รวมถึงงานด้านวิศวกรรมที่ปรึกษาต่างๆ เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ลงนามสัญญางานจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษารายละเอียดความเหมาะสม และออกแบบโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ สายสีแดง ช่วงแยกแม่เหียะสมานสามัคคี – อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ซึ่งว่าจ้างโดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยมีสัดส่วนงานมูลค่า 12.50 ล้านบาทตามสัญญา (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาดำเนินการวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2569 (6 เดือน)
จากการที่บริษัทฯ ได้รับงานจาก รฟม.ในครั้งนี้ส่งผลทำให้งานในมือ (Backlog) เพิ่มขึ้นเป็น 2,341.35 ล้านบาท (ณ สิ้นสุดวันที่ 29 ตุลาคม 2568) ซึ่งบริษัทฯ พร้อมเข้าร่วมประมูลโครงการใหม่ๆ จากภาครัฐ-รัฐวิสาหกิจ และเอกชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายโอกาสการเติบโตทางธุรกิจ และเพิ่มศักยภาพรายได้และกำไรให้เติบโตตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ โดยเชื่อว่าภาพรวมอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างยังมีแนวโน้มฟื้นตัวที่ดีขึ้น จากการที่รัฐบาลมีแรงขับเคลื่อนในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นการผลักดันให้มีงานโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ออกมา รวมทั้งโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานอื่นๆ ที่ยังมีแนวโน้มขยายตัว จึงเป็นสัญญาณบวกที่ส่งผลดีต่อธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งปีนี้ได้ตั้งเป้าการเติบโตของรายได้ไว้ไม่ต่ำกว่า 10-15% เทียบกับปีที่ผ่านมา
“IND ถือเป็นบริษัทชั้นนำด้านวิศวกรรมที่ปรึกษาและออกแบบพร้อมก่อสร้างในการลงทุนโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานอย่างครบวงจร ที่ได้รับการยอมรับและความเชื่อถือจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จึงทำให้สามารถคว้างานโครงการต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง จากการที่ได้รับการพิจารณาดำเนินโครงการจาก รฟม.ในครั้งนี้จะช่วยหนุนให้ผลการดำเนินงานเติบโตอย่างมีศักยภาพ และช่วยต่อยอดธุรกิจให้มีความแข็งแกร่ง ที่สำคัญทำให้ผลการดำเนินงานเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง” ดร.พรลภัส กล่าว