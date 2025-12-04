KTMS เผยQ4ฟอร์มเด่น รับอานิสงส์ขยาย 3 สาขาใหม่

เคที เมดิคอล เซอร์วิส รับผลบวกการขยายสาขาใหม่ 3 แห่ง หนุนไตรมาสสุดท้ายสดใส ตอกย้ำความสำเร็จปักธงเป้ารายได้ปีนี้เติบโต 20-30% กางแผน กลยุทธ์ปี 2569 เตรียมเดินหน้าขยายสาขา-หน่วยไตเทียม ต่อยอดบริการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ พร้อมเตรียมอัพกำลังการผลิตน้ำยาไตเทียมแตะ 200,000 แกลลอนต่อเดือน เพื่อรองรับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น
นางสาวกาญจนา พงศ์พัฒนะเดชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) “KTMS” ผู้นำด้านการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม รวมทั้งการขายและการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์อย่างครบวงจร (One-stop Services) ร่วมนำเสนอข้อมูลภายในงานบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน (Opportunity Day) โดยสรุปผลประกอบการงวดไตรมาส 3/2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ เท่ากับ 12.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 356.23% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) และมีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าและบริการเท่ากับ 180.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.88% (YoY) และงวด 9 เดือนแรกปี 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ เท่ากับ 33.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 198.56% (YoY) โดยมีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าและบริการเท่ากับ 523.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.80% (YoY)
สำหรับทิศทางธุรกิจในไตรมาสสุดท้ายของปี 2568 โดยบริษัทฯ คาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากการขยายสาขาเพิ่มอีก 3 แห่ง ทำให้ปัจจุบันมีหน่วยไตเทียม จำนวน 39 สาขา และมีอัตราการครองเตียงสูงถึง 85% ส่งผลให้รายได้รวมของ KTMS ในปี 2568 เติบโตเฉลี่ยต่อปี 20-30% ตามแผนที่วางไว้
“ภาพรวมอุตสาหกรรมในทุกๆ ปีจะมีผู้ป่วยโรคไตเพิ่มขึ้นทุกปีประมาณ 15,000 ราย ทำให้ภาครัฐมีการออกนโยบายและเพิ่มการใช้สิทธิ์ต่างๆ เพื่อรองรับผู้ป่วยโรคไตที่เพิ่มขึ้น ทำให้ KTMS ได้รับอานิสงส์ และมีผู้ป่วยเข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกลยุทธ์ปี 2569 ที่บริษัทฯ ตั้งเป้าเดินหน้าขยายสาขาและหน่วยไตเทียมเพิ่มอย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุมหลากหลายพื้นที่ เพื่อรองรับกับจำนวนผู้ป่วยที่สูงขึ้นและผู้ป่วยที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลให้เข้าถึงการรักษาได้อย่างทันท่วงที และธุรกิจผลิตน้ำยาไตเทียมที่เตรียมจะเพิ่มกำลังการผลิตเป็นประมาณ 200,000 แกลลอนต่อเดือน เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะอุตสาหกรรมที่มีจำนวนผุ้ป่วยเพิ่มขึ้นในทุกๆปี”