IND เคลียร์ชัด! เป็นที่ปรึกษาไม่ใช่ผู้รับเหมารถไฟฟ้าสายสีม่วง

"อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป" ออกโรงย้ำชัด เป็นที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้างงานโยธา 1 ไม่ใช่ผู้รับเหมา ยืนยันไม่กระทบแผนธุรกิจ เดินหน้าประมูลงานภาครัฐและภาคเอกชนต่อเนื่อง ตั้งเป้ารายได้ปีนี้โตเกิน 10–15% เสริมความมั่นใจนักลงทุน
ดร.พรลภัส ณ ลำพูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (IND) กล่าวชี้แจงว่า IND ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน–ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) แต่อย่างใด โดย IND ได้รับมอบหมายให้เป็นที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้างงานโยธา 1 เท่านั้น
“จากเหตุการณ์ถนนทรุดตัวบริเวณหน้าทางเข้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ซึ่งอยู่ใกล้จุดก่อสร้างทางขึ้น– ลงที่ 4 สถานีวชิรพยาบาล (PP19) ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน–ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ในเบื้องต้นอาจส่งผลกระทบให้โครงการเปิดให้บริการล่าช้ากว่ากำหนดในปี 2571 รวมทั้งเพิ่มต้นทุนการซ่อมแซม และทำให้เราสูญเสียรายได้หรือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจบางส่วน อย่างไรก็ตาม IND ยังคงดำเนินงานในส่วนที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ” ดร.พรลภัสกล่าว
ดร.พรลภัสกล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ พร้อมเข้าร่วมประมูลโครงการใหม่ ๆ จากภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายโอกาสการเติบโตทางธุรกิจ และเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้และกำไรให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยตั้งเป้ารายได้ปีนี้เติบโตไม่ต่ำกว่า 10–15% เทียบกับปีที่ผ่านมา
ทั้งนี้ IND ได้ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้างงานโยธา 1 สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน–ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) กับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ในเดือนมิถุนายน 2565