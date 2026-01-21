ราคาทองในประเทศพุ่งพรวด 1,050 บาท ทองแท่งทะลุ 7 หมื่นแล้ว

ราคาทองคำ 96.5% ขายปลีกในประเทศเช้านี้ ปรับขึ้นพรวดเดียว 1,050 บาท ตามทิศทางราคาทองคำตลาดโลก
โดยสมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทองคำ ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.03 น.
ทองคำแท่ง 96.5% ขายออก บาททองคำละ 70,650 บาท รับซื้อ บาททองคำละ 70,550 บาท
ทองรูปพรรณ 96.5% ขายออก บาททองคำละ 71,450 บาท รับซื้อ บาททองคำละ 69,144.76 บาท
บทวิเคราะห์จาก บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด ระบุว่า ภาพการเคลื่อนไหวที่ผ่านมา ทองโลกมีการปรับตัวขึ้น จากการที่ดัชนีเงินดอลลาร์ (DXY) ได้ปรับตัวลงเป็นวันที่ 2 สู่ระดับ 98.50 หน่วย จาก 99.43 หน่วย ในขณะเมื่อวันอังคารที่ 20 ม.ค. นางเออร์ซูลา ฟอน เดอร์ เลเยน ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป กล่าวในสุนทรพจน์ในงาน World Economic Forum (WEF) ณ เมืองดาวอส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ว่า การตอบโต้ของกลุ่มสมาชิกจะเป็นไปอย่างไม่หวั่นเกรง เป็นเอกภาพ และมีสัดส่วนที่เหมาะสม แต่เลเยนไม่ได้ให้รายละเอียดว่า การตอบโต้นั้นจะมาในรูปแบบใด
นอกจากนี้ มาตรการที่ EU กำลังพิจารณา ณ ขณะนี้คือ การกลับมาบังคับใช้ภาษีศุลกากรตอบโต้สินค้าของสหรัฐฯ มูลค่า 1.09 แสนล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมถึงเครื่องบิน Boeing รถยนต์ และเหล้าเบอร์เบิน
ปิดท้ายด้วยข้อมูลที่น่าสนใจ แบงก์ยักษ์ใหญ่ญี่ปุ่นอย่าง Nomura ได้ย้ำว่าแรงกดดันจากการที่ประเทศใน EU ซึ่งถือครองพันธบัตร และหุ้นสหรัฐฯ รวมมูลค่านับล้านล้านดอลลาร์ อาจตัดสินใจเทขายเพื่อตอบโต้สงครามภาษีของทรัมป์ ซึ่งจะบีบให้ต้นทุนการกู้ยืมของสหรัฐฯ สูงขึ้น ซึ่งถือเป็นการคว่ำบาตรทางการเงินที่ร้ายแรงสูง
ทางด้านกองทุน SPDR ขายทองคำ 4.01 ตัน รวมสุทธิ 1,081.66 ตัน
"ราคาทองโลก มีแนวโน้มปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้านที่ 4,820 ดอลลาร์ และอาจมีการย่อตัวลง จึงประเมินว่า ทองโลกมีแนวโน้มปรับตัวลงทดสอบแนวรับที่ 4,737 ดอลลาร์ และอาจมีการฟื้นตัวเป็นขาขึ้นต่อไปในภายหลัง แต่หากทองโลก หลุดแนวรับถัดไปที่ 4,720 ดอลลาร์ ทองโลกอาจกลับมา Sideway อีกครั้ง...ราคาทองในประเทศมีการปรับตัวขึ้นตามทองโลก" บทวิเคราะห์ ระบุ