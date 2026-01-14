ทองทุบสถิติ! ระหว่างวัน All Time High รูปพรรณขาดอีก 250 แตะ 70,000 บาท

ราคาขายปลีกทองรูปพรรณ 96.6% ในประเทศ ช่วงระหว่างวันขึ้นไปทำ All Time High อีกครั้ง ขาดอีก 250 บาท แตะ 70,000 บาท
สมาคมค้าทองคำ รายงานราคาทองคำ ครั้งที่ 11 เมื่อเวลา 14.26 น. ทองรูปพรรณ ขึ้นไปทำ All Time High อีกรอบ
- ทองคำแท่ง รับซื้อ บาททองคำละ 68,850 บาท ขายออก บาททองคำละ 68,950 บาท
- ทองรูปพรรณ รับซื้อ บาททองคำละ 67,477.16 บาท ขายออก บาททองคำละ 69,750 บาท
ขณะที่ภาพรวมตลอดทั้งวันนี้ ราคาทองคำมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้น-ลง ครั้งละ 50 บาท รวมทั้งหมด 15 ครั้ง โดยราคาปิดเย็นนี้ กลับไปอยู่ในระดับเดียวกับช่วงเปิดตลาดเมื่อเช้า
บทวิเคราะห์จากบริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด ระบุว่า ราคาทองคำโลกปรับตัวสูงขึ้นยืนเหนือระดับ 4,600 เหรียญ และทำจุดสูงสุดใหม่ที่บริเวณ 4,630 เหรียญ แม้มีแรงขายทำกำไรในระยะสั้น แต่ภาพรวมยังสามารถรักษาฐานราคาและปรับตัวขึ้นทำสถิติใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง
ขณะที่ราคาทองคำในประเทศปรับเพิ่มขึ้นทำสถิติสูงสุดใหม่ โดยได้รับแรงหนุนจากราคาทองคำโลกที่ปรับตัวขึ้น สอดรับกับค่าเงินบาทที่ทรงตัว
ปัจจัยหนุนสำคัญมาจากความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ โดยเฉพาะสถานการณ์ในอิหร่านที่ทวีความรุนแรง รวมถึงความเสี่ยงจากการแทรกแซงของสหรัฐฯ และความเป็นไปได้ในการปิดช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งส่งผลให้ตลาดน้ำมันผันผวน และกระตุ้นแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำ ขณะที่ราคา Silver ปรับตัวขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่เช่นกัน จากปัญหาอุปทานที่ตึงตัว
ด้านเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงเป็นอีกแรงหนุนสำคัญ โดยตัวเลขเงินเฟ้อล่าสุดออกมาต่ำกว่าคาด Core CPI เพิ่มขึ้นเพียง 0.2% ขณะที่ CPI ทรงตัวที่ระดับ 2.7% เปิดทางให้ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) มีโอกาสพิจารณาลดอัตราดอกเบี้ยในระยะถัดไป ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนราคาทองคำเพิ่มเติม แม้ดัชนีดอลลาร์จะแข็งค่าขึ้นจากระดับ 98.8 จุด มาอยู่ที่ 99.24 จุด ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบกว่า 1 เดือน ขณะที่ค่าเงินบาทอ่อนค่ามาอยู่ที่ประมาณ 31.50 บาทต่อดอลลาร์ จากระดับ 31.25 บาทในวันก่อนหน้า สะท้อนว่าการอ่อนค่าของเงินบาทไม่ได้มีสาเหตุหลักมาจากการปรับขึ้นของราคาทองคำโดยตรง เนื่องจากตั้งแต่ต้นปี ราคาทองคำโลกปรับขึ้นแล้วกว่า 6% ในขณะที่เงินบาทไม่ได้แข็งค่าตามอย่างมีนัยสำคัญ