xs
xsm
sm
md
lg

“เจ๊นู” จัดใหญ่! แก้บนหลวงพ่อสิงห์ หัวหมู 99 หัว–ไข่ 99 แผง หลังรอดน้ำท่วม แจกชาวบ้านคึกคัก ไม่พลาดเลขหางประทัด 979–69

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



อ่างทอง - แม่ค้าหมูรายใหญ่ตลาดแต้ จ.อ่างทอง จัดแก้บนชุดใหญ่กว่าหแสนบาท หลังเชื่อหลวงพ่อสิงห์ช่วยให้ชุมชนรอดวิกฤตน้ำท่วม 2 หมู่บ้าน ชาวบ้านร่วมรำวงคึกครื้น แห่ส่องเลขหางประทัดลุ้นโชค

วันนี้(29 พ.ย.) นางรัชนู ศรประพันธุ์ อายุ 43 ปี หรือ “เจ๊นู” แม่ค้าหมูสดรายใหญ่ตลาดแต้ ได้นำหัวหมู 99 หัว ไข่ไก่ดิบ 99 แผง พร้อมวงดนตรีเต็มวง มาประกอบพิธีแก้บนถวายหลวงพ่อสิงห์ หลังเชื่อว่าช่วยให้พื้นที่ 2 หมู่บ้านใน ต.ย่านซื่อ รอดพ้นวิกฤตน้ำท่วมครั้งใหญ่ ) ที่บริเวณหน้าวิหารหลวงพ่อสิงห์ วัดโบสถ์ ต.ย่านซื่อ อ.เมือง จ.อ่างทอง

เจ๊นู เผยว่า ช่วงเกิดสถานการณ์น้ำทะลักเข้าพื้นที่ ต.ย่านซื่อ ซึ่งเป็นจุดเปราะบางริมแม่น้ำเจ้าพระยา หากน้ำเข้าท่วมจะส่งผลกระทบหนักต่อธุรกิจของครอบครัว เนื่องจากมีห้องเย็นขนาดใหญ่เก็บชิ้นส่วนหมู มูลค่านับล้านบาท จึงได้บนบานขอให้หลวงพ่อสิงห์คุ้มครอง

หลังสถานการณ์คลี่คลายและบ้าน–ร้านค้าไม่ได้รับผลกระทบตามที่ขอไว้ จึงนำเครื่องแก้บนชุดใหญ่ มูลค่ากว่า 100,000 บาท มาถวายตามสัญญา โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก ชาวบ้านร่วมเต้นรำวงสนุกสนานทั่วบริเวณ

ไฮไลต์อีกจุดคือ หมายเลขหางประทัดที่ได้จากพิธี คือ “979” และ “69” ซึ่งคอหวยไม่พลาดนำไปเสี่ยงโชคงวดที่จะถึงนี้

เจ๊นูระบุว่า หลังเสร็จพิธีจะนำหัวหมู ไข่ไก่ และสิ่งของทั้งหมดไปแจกจ่ายให้ชาวบ้านและผู้ที่ช่วยเหลือชุมชนจนผ่านพ้นวิกฤตน้ำท่วมครั้งนี้ได้สำเร็จ










“เจ๊นู” จัดใหญ่! แก้บนหลวงพ่อสิงห์ หัวหมู 99 หัว–ไข่ 99 แผง หลังรอดน้ำท่วม แจกชาวบ้านคึกคัก ไม่พลาดเลขหางประทัด 979–69
“เจ๊นู” จัดใหญ่! แก้บนหลวงพ่อสิงห์ หัวหมู 99 หัว–ไข่ 99 แผง หลังรอดน้ำท่วม แจกชาวบ้านคึกคัก ไม่พลาดเลขหางประทัด 979–69
“เจ๊นู” จัดใหญ่! แก้บนหลวงพ่อสิงห์ หัวหมู 99 หัว–ไข่ 99 แผง หลังรอดน้ำท่วม แจกชาวบ้านคึกคัก ไม่พลาดเลขหางประทัด 979–69
“เจ๊นู” จัดใหญ่! แก้บนหลวงพ่อสิงห์ หัวหมู 99 หัว–ไข่ 99 แผง หลังรอดน้ำท่วม แจกชาวบ้านคึกคัก ไม่พลาดเลขหางประทัด 979–69
“เจ๊นู” จัดใหญ่! แก้บนหลวงพ่อสิงห์ หัวหมู 99 หัว–ไข่ 99 แผง หลังรอดน้ำท่วม แจกชาวบ้านคึกคัก ไม่พลาดเลขหางประทัด 979–69
+1
กำลังโหลดความคิดเห็น