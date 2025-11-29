“เจ๊นู” จัดใหญ่! แก้บนหลวงพ่อสิงห์ หัวหมู 99 หัว–ไข่ 99 แผง หลังรอดน้ำท่วม แจกชาวบ้านคึกคัก ไม่พลาดเลขหางประทัด 979–69

อ่างทอง - แม่ค้าหมูรายใหญ่ตลาดแต้ จ.อ่างทอง จัดแก้บนชุดใหญ่กว่าหแสนบาท หลังเชื่อหลวงพ่อสิงห์ช่วยให้ชุมชนรอดวิกฤตน้ำท่วม 2 หมู่บ้าน ชาวบ้านร่วมรำวงคึกครื้น แห่ส่องเลขหางประทัดลุ้นโชค
วันนี้(29 พ.ย.) นางรัชนู ศรประพันธุ์ อายุ 43 ปี หรือ “เจ๊นู” แม่ค้าหมูสดรายใหญ่ตลาดแต้ ได้นำหัวหมู 99 หัว ไข่ไก่ดิบ 99 แผง พร้อมวงดนตรีเต็มวง มาประกอบพิธีแก้บนถวายหลวงพ่อสิงห์ หลังเชื่อว่าช่วยให้พื้นที่ 2 หมู่บ้านใน ต.ย่านซื่อ รอดพ้นวิกฤตน้ำท่วมครั้งใหญ่ ) ที่บริเวณหน้าวิหารหลวงพ่อสิงห์ วัดโบสถ์ ต.ย่านซื่อ อ.เมือง จ.อ่างทอง
เจ๊นู เผยว่า ช่วงเกิดสถานการณ์น้ำทะลักเข้าพื้นที่ ต.ย่านซื่อ ซึ่งเป็นจุดเปราะบางริมแม่น้ำเจ้าพระยา หากน้ำเข้าท่วมจะส่งผลกระทบหนักต่อธุรกิจของครอบครัว เนื่องจากมีห้องเย็นขนาดใหญ่เก็บชิ้นส่วนหมู มูลค่านับล้านบาท จึงได้บนบานขอให้หลวงพ่อสิงห์คุ้มครอง
หลังสถานการณ์คลี่คลายและบ้าน–ร้านค้าไม่ได้รับผลกระทบตามที่ขอไว้ จึงนำเครื่องแก้บนชุดใหญ่ มูลค่ากว่า 100,000 บาท มาถวายตามสัญญา โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก ชาวบ้านร่วมเต้นรำวงสนุกสนานทั่วบริเวณ
ไฮไลต์อีกจุดคือ หมายเลขหางประทัดที่ได้จากพิธี คือ “979” และ “69” ซึ่งคอหวยไม่พลาดนำไปเสี่ยงโชคงวดที่จะถึงนี้
เจ๊นูระบุว่า หลังเสร็จพิธีจะนำหัวหมู ไข่ไก่ และสิ่งของทั้งหมดไปแจกจ่ายให้ชาวบ้านและผู้ที่ช่วยเหลือชุมชนจนผ่านพ้นวิกฤตน้ำท่วมครั้งนี้ได้สำเร็จ