IMG Comfort แบรนด์เฟอร์นิเจอร์พรีเมียม เจาะตลาดนิชมาร์เก็ต ตั้งเป้าเติบโตปีละ 20%

ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจไทย ที่กำลังซื้อลดลง โดยเฉพาะในตลาดกลางถึงล่าง ผู้ประกอบการในหลายธุรกิจเริ่มจับทางและมองตลาดไปในทิศทางเดียวกันว่า ผู้บริโภคตั้งแต่ระดับกลางไปจนถึงระดับบน เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจน้อยที่สุด และยังคงเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
ปัจจุบันตลาดอสังหาริมทรัพย์ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับตลาดกลางถึงบน สังเกตได้จากการเปิดตัวโครงการที่อยู่อาศัยราคาตั้งแต่ 10 ล้านขึ้นไป ตลาดบ้านหรู ลักชัวรี ที่มีการเปิดตัวอย่างต่อเนื่องในปีที่ผ่านมา แน่นอนว่าตลาดที่เติบโตในระดับคู่ขนานคือ ตลาดเฟอร์นิเจอร์ ที่ผู้บริโภคในกลุ่มตลาดบน แม้จะมีศักยภาพในการจับจ่าย แต่ก็พร้อมจะพิจารณาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง และคุ้มค่ากับเงินที่จ่าย
IMG Comfort แบรนด์เฟอร์นิเจอร์จากนอร์เวย์ ที่เข้ามารุกตลาดไทย ด้วยการนำเสนอเฟอร์นิเจอร์สไตล์สแกนดิเนเวีย ที่เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนเอเชีย ล่าสุดเปิดตัว Vega Series เก้าอี้พักผ่อนที่ได้แรงบันดาลใจจากดาว Vega กลุ่มดาวที่สว่างที่สุดในกลุ่มดาว Lyra สะท้อนแนวคิดความสมดุล เรียบง่าย ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการออกแบบสไตล์สแกนดิเนเวีย Vega Series ประกอบด้วย 2 รุ่น ได้แก่ Lyra และ Nova
“IMG Comfort เป็นแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ ที่ออกแบบและพัฒนาจากนอร์เวย์ โดยมีความโดดเด่นด้านการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ โดยเลือกใช้วัสดุคุณภาพสูง เพื่อให้มีอายุการใช้งานได้ยาวนานที่สุด และดีไซน์คลาสสิคเรียบ หรูสไตล์สแกนดิเนเวียน สอดรับกับข้อมูลผู้ซื้อเฟอร์นิเจอร์ในภูมิภาคเอเชียในปีที่ผ่านมา เราพบว่า เทรนด์ลูกค้ายุคใหม่ให้ความสำคัญกับคุณภาพและความทนทาน และเป็นตัวช่วยเรื่องสุขภาพมากกว่าเลือกซื้อสินค้าที่มีเหตุผลแค่ด้านราคาเดียงอย่างเดียว” มิเกล ออง ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด ประจำภูมิภาคเอเชีย บริษัท อีคอร์เนส (ไทยแลนด์) จำกัด อธิบาย
โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย มิเกล ขยายความว่า เป้าหมายหลักของแบรนด์ คือ กลุ่มผู้บริโภคอายุ 30-60 ปี ให้ความสำคัญในคุณภาพของสินค้ามากกว่าราคา มองหาเฟอร์นิเจอร์สไตล์สแกนดิเนเวีย ที่ถูกออกแบบให้สามารถใช้งานได้ยาวนานเน้นความยั่งยืน
“ปัจจุบันเราวางจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ใน 40 ประเทศทั่วโลก ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ทั้งลูกค้าเอเชีย และยุโรป แม้จะได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์โควิดไม่ต่างจากธุรกิจอื่น แต่หลังจากนั้น ยอดขายเติบโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ส่วนหนึ่งเพราะรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนไป การ work from home ทำให้ผู้บริโภคมองหาเฟอร์นิเจอร์ที่ตอบโจทย์ความต้องการ ทั้งในด้านการใช้งาน คุณภาพ และดีไซน์”
กลุ่มเป้าหมายของ IMG Comfort ที่มีหลายช่วงอายุ อาจมีเหตุผลในการพิจารณาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันไป แต่กลยุทธ์ที่แบรนด์นี้เลือกใช้คือ เน้นที่การสื่อสารที่ตรงประเด็น โดยเฉพาะการสื่อให้กลุ่มลูกค้าเห็นถึงคุณสมบัติที่เป็นจุดเด่นของผลิตภัณฑ์
“การสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญ เราต้องถ่ายทอดแนวคิดการดีไซน์ และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงราคา เพราะเฟอร์นิเจอร์คุณภาพดี ถือเป็นการลงทุนเพื่อคุณภาพชีวิต สุขภาพของผู้ใช้งาน โดยเฉพาะ Vega Series ที่เป็นนวัตกรรมที่พัฒนาจากหลักสรีรศาสตร์จากนอร์เวย์ เพื่อให้เข้ากับรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า และยังคุ้มค่าในระยะยาว”
อย่างไรก็ตาม มิเกล ออง ยังตั้งเป้าหมายการเติบโตของแบรนด์ IMG Comfort ไว้ว่า จะต้องเติบโตให้ได้อย่างน้อย 20% ต่อปี
“ที่ผ่านมาเรามองเห็นโอกาสในตลาดนี้ ด้วยผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมียมที่ผสานนวัตกรรมจากนอร์เวย์ การเปิดตัวโครงการที่อยู่อาศัยในกลุ่มลักชัวรี บ้านหรู ทำให้เราเลือกประเทศไทยเป็นหนึ่งในตลาดสำคัญของ IMG Comfort และคาดหวังว่าภายใน 3-5 ปี เราจะมีโอกาสเติบโตได้ประมาณ 20% ต่อปี”
ปัจจุบัน IMG Comfort มีช่องการจัดจำหน่ายอยู่ที่ Chic Republic, ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล, SB Design Square, Index Living Mall, Siam Takashimaya และตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ
มิเกล ออง ทิ้งท้ายว่า “IMG Comfort เชื่อว่าความสบายในการพักผ่อนไม่ใช่เพียงความรู้สึกในระยะสั้น แต่เป็นการลงทุนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาว นี่ถือวิสัยทัศน์ของเราในการเป็นผู้นำด้านเฟอร์นิเจอร์ระดับพรีเมียมจากนอร์เวย์เพื่อการอยู่อาศัยที่แท้จริง และยังเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการขยายการเติบโตของแบรนด์ในตลาดประเทศไทยอย่างยั่งยืน เน้นคุณค่าในระยะยาวมากกว่าการแข่งขันด้านราคา”.