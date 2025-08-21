“เซอร์ต้า” ผุดแฟลกชิบสโตร์แรกในไทย รุกที่นอนพรีเมียมขยายฐาน บ้าน-โรงแรม

ผู้จัดการรายวัน 360 - Serta® เดินหน้ารุกตลาดที่นอนพรีเมียมในประเทศไทย ประกาศเปิด Flagship Store แห่งแรก ณ โซน K4 Crystal Design Center (CDC) ถนนเลียบทางด่วนเอกมัย–รามอินทรา มอบมาตรฐานการนอนและสุขภาพการพักผ่อนระดับโลกให้ผู้บริโภคชาวไทย พร้อมตั้งเป้าขยายกลุ่มลูกค้าทั้งเจ้าของบ้านและโรงแรม สร้างศักยภาพการเติบโต
Mr. Indra Setiawan กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซอร์ต้า (ไทยแลนด์) จำกัด หรือ Serta® ผู้นำเข้า จำหน่ายและขายปลีกที่นอน อุปกรณ์เครื่องนอนแบรนด์พรีเมียม เปิดเผยว่า Serta® ต่อยอดประสบการณ์การพักผ่อนที่เหนือกว่าด้วยการเปิด Flagship Store แห่งแรกในประเทศไทย ณ โซน K4 Crystal Design Center (CDC) ถนนเลียบทางด่วนเอกมัย–รามอินทรา เพื่อสร้างการรับรู้ถึงความเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งระดับโลก ที่เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมด้านที่นอนและเครื่องนอนพรีเมียมที่มีประสบการณ์มายาวนานกว่า 100 ปี
จุดมุ่งหมายในการเปิด Flagship Store ครั้งนี้ เพื่อให้ลูกค้าได้มีโอกาสทดลองนวัตกรรมของ Serta® อย่างเต็มที่ในทุกคอลเลกชัน โดยปัจจุบันมีทั้งหมด 7 คอลเลกชัน คือ 1. Celestial 2. iPedic Series 3. Perfect Sleeper 4. Perfect Spine 5. Sleep True 6. iComfort และ 7. Hospitality Collection ในราคาเริ่มต้นที่ 20,000-350,000 บาท
บริษัท มุ่งมั่นจะพัฒนาและนำนวัตกรรมนวัตกรรมที่นอกเหนือจาก Pocket Spring รวมถึง คอลเลคชันใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างประสบการณ์การนอนที่มีคุณภาพ ตอบโจทย์ผู้บริโภคคนไทยได้ครอบคลุม
ทั้งนี้ Serta® ได้เข้ามาขยายตลาดที่นอนและเครื่องนอนพรีเมียมในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 2566 ด้วยการเปิดสาขาผ่าน Home Decoration Store 8 สาขา คือ Chic Republic ทุกสาขา ได้แก่ ประดิษฐ์มนูธรรม, รามอินทรา, บางนา,ราชพฤกษ์, พัทยา และภูเก็ต , SB design square พระราม 2 รวมถึง Siam Paragon โซน The Living ชั้น 4
“บริษัทมองเห็นโอกาสเติบโตของตลาดที่นอนพรีเมียมในประเทศไทย จึงได้ตัดสินใจเปิด Flagship Store แห่งแรก ณ โซน K4 Crystal Design Center (CDC) เนื่องจากเป็นทำเลที่มีศักยภาพ เป็นโซนที่กลุ่มลูกค้ามีกำลังซื้ออาศัยอยู่ ซึ่งนอกจากจะเป็นการเปิดสาขาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าแล้ว ยังเป็นการยกมาตรฐานการนอนและสุขภาพการพักผ่อนระดับโลกมาให้ลูกค้าในประเทศไทยได้สัมผัสประสบการณ์นอนจากสินค้าจริงของเรา ด้วยการจัดโซนแสดงสินค้าในพื้นที่ที่เป็นส่วนตัว แบ่งเป็นสัดส่วนเพื่อให้สามารถทดลองนอนได้จริง และตั้งเป้าเป็นสาขาที่ให้กลุ่มเจ้าของบ้าน และกลุ่มผู้ประกอบการ โรงแรม รีสอร์ท ได้มาเลือกดูสินค้าจริงทุกคอลเลกชัน ” Mr. Indra กล่าว
สำหรับกลยุทธ์การตลาด นอกจากการเปิด Flagship Store แล้ว บริษัทยังได้จัดกิจกรรมควบคู่กับการโปรโมทสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ อาทิ โซเชียลมีเดียต่างๆ และช่องทางออฟไลน์ อาทิ การออกงานจัดแสดงสินค้าชั้นนำในประเทศ เพื่อสร้างการรับรู้ในวงกว้าง และกระตุ้นยอดขาย โดยตั้งเป้าสู่การเป็นอันดับหนึ่งของแบรนด์ที่นอนและเครื่องนอนเพื่อสุขภาพชั้นนำที่ผู้บริโภคให้การยอมรับ
Flagship Store แห่งใหม่ในไทย มีมาตราฐานเดียวกันในทุกสาขาทั่วโลก ปัจจุบัน Serta® มีสัดส่วนฐานลูกค้าเดิมที่เป็นเจ้าของบ้านเป็นหลัก และตั้งเป้าให้ Flagship Store สาขานี้เป็นส่วนช่วยในการขยายฐานลูกค้าใหม่ๆ เพื่อสร้างการเติบโตต่อไปในอนาคต