ก.ล.ต.คุมเข้มโฆษณาหลักทรัพย์ สื่อโซเชียล-อินฟลูฯ ปิดช่องลวงลงทุน เริ่มแล้ววันนี้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการโฆษณาของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อให้การกำกับดูแลมีความครอบคลุม เหมาะสม และสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน
ตามที่ ก.ล.ต. มีแนวคิดในการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการโฆษณาของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ผู้ประกอบธุรกิจ) เพื่อให้สอดคล้องกับการโฆษณารูปแบบใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปตามพฤติกรรมของผู้ลงทุน และ ก.ล.ต. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม - 9 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งผู้แสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่เห็นด้วย ก.ล.ต. จึงออกประกาศเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าว โดยกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องดำเนินการตามที่กำหนด สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
(1) จัดให้มีหลักเกณฑ์และกระบวนการคัดเลือกผู้รับทำโฆษณาที่มีความพร้อมและน่าเชื่อถือ
(2) จัดให้มีข้อตกลงระหว่างผู้ประกอบธุรกิจและผู้รับทำโฆษณา พร้อมทั้งกำหนดรายละเอียดข้อตกลงที่ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถปฏิบัติตามที่หลักเกณฑ์การโฆษณากำหนดได้
(3) ควบคุมดูแลการจัดทำและการเผยแพร่โฆษณาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เช่น การตรวจสอบหรืออนุมัติเนื้อหาการโฆษณาก่อนเผยแพร่ และการดูแลให้ผู้รับทำโฆษณาปฏิบัติตามที่หลักเกณฑ์การโฆษณากำหนด
(4) กรณีโฆษณาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (social media) ให้เปิดเผยคำเตือนเพิ่มเติมไว้ในส่วนของคำบรรยายประกอบการโฆษณา (description) หรือคำบรรยายใต้ภาพหรือภาพเคลื่อนไหว (caption) และกรณีมีการว่าจ้างผู้รับทำโฆษณา ให้เปิดเผยให้ผู้ลงทุนทราบว่าเป็นโฆษณาที่ถูกว่าจ้างโดยผู้ประกอบธุรกิจในทุกช่องทางและรูปแบบที่มีการเผยแพร่โฆษณา เว้นแต่เป็นรูปแบบที่เห็นได้ชัดแจ้งอยู่แล้วว่าเป็นการโฆษณา
ทั้งนี้ ประกาศปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ลงราชกิจจานุเบกษาวันที่ 19 มกราคม 2569 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2569 เป็นต้นไป อย่างไรก็ดี หากผู้ประกอบธุรกิจได้ทำข้อตกลงกับผู้รับทำโฆษณาไว้ก่อนวันที่ประกาศมีผลใช้บังคับดังกล่าว ให้สามารถเผยแพร่โฆษณาต่อไปได้ตามหลักเกณฑ์เดิม