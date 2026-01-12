ก.ล.ต.รื้อเกณฑ์ Short Sell คุมเข้ม SBL ต้องการันตีมีหุ้นจริงก่อนขาย พร้อมปิดช่องโหว่

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้บริการธุรกรรมการขายชอร์ต และการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (SBL) ของบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อให้การให้บริการมีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และยกระดับการกำกับดูแลให้สอดคล้องกับสภาพตลาดทุนในปัจจุบัน
ก.ล.ต. มีแนวคิดในการปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้บริการธุรกรรมการขายชอร์ต (Short selling) เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของสภาพตลาดทุนในปัจจุบัน โดยได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการหลักเกณฑ์ที่เสนอปรับปรุง และได้หารือร่วมกับภาคธุรกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนนำความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องซึ่งส่วนใหญ่เห็นด้วยกับหลักการในภาพรวม รวมถึงข้อเสนอแนะ มาทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของบริษัทหลักทรัพย์และช่วยลดภาระที่ไม่จำเป็นต่อผู้ประกอบธุรกิจ โดยมีสาระสำคัญของการปรับปรุงหลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) การกำหนดความหมายของธุรกรรมขายชอร์ตให้ชัดเจน
(2) การให้บริการขายชอร์ตตามคำสั่งลูกค้า เช่น การทำความรู้จักลูกค้าที่เป็น inter-broker กระบวนการรับส่งคำสั่งขายชอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
และ (3) การกำหนดให้ลูกค้าให้คำรับรองว่ามีการยืมหรือจัดหาแหล่งยืมหลักทรัพย์ก่อนส่งคำสั่งขาย รวมทั้งการยกเลิกข้อกำหนดการจัดทำข้อตกลงไล่เบี้ย
นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยังได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้บริการ SBL ให้ชัดเจนขึ้น โดยเน้นย้ำให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องมีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และสามารถให้ยืมหรือยืนยันการมีหลักทรัพย์พร้อมให้ยืมได้เฉพาะกรณีที่มีหลักทรัพย์เพียงพอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการให้ยืมหรือยืนยันการให้ยืมเกินกว่าจำนวนหลักทรัพย์ที่มี
ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นพร้อมรายละเอียดหลักการบนเว็บไซต์ของ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=1136 และระบบกลางทางกฎหมาย https://law.go.th/listeningDetail?survey_id=NjQxM0RHQV9MQVdfRlJPTlRFTkQ= ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ หรือส่งความเห็นทางอีเมล laksika@sec.or.th, gritchanut@sec.or.th, phachisa@sec.or.th หรือ anudporn@sec.or.th จนถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569