ฝรั่งลุยซื้อ 4 วันติด...ลากหุ้นพุ่ง 50 จุด / สุนันท์ ศรีจันทรา

หลังจากบรรยากาศการซื้อขายที่ซบเซามาแรมสัปดาห์ นับจากปีใหม่ ตลาดหุ้นได้ฟื้นคืนสู่ความคึกคัก โดยที่ไม่มีใครคาดหมาย เนื่องจากนักลงทุนต่างชาติซึ่งเทขายมาต่อเนื่อง กลับเข้ามาไล่ซื้อหุ้นชนิดฝุ่นตลบ วันละหลายพันล้านบาท ปลุกให้ดัชนีฯพุ่งทะยาน และมีแนวโน้มจะทะลุแนวต้าน 1300 จุดในระยะสั้น
เมื่อวันที่ 13 มกราคมที่ผ่านมา ดัชนีหุ้นลงไปแตะจุดต่ำสุดในรอบปี โดยปิดที่ระดับ 1235.30 จุด จนกังวลกันว่า รอบนี้อาจลงไปแตะแนวระดับ 1200 จุด
แต่วันต่อมา 14 มกราคม ตลาดหุ้นกลับพุ่งทะยานขึ้น โดยไม่มีปัจจัยใดกระตุ้น หุ้นขนาดใหญ่แทบทุกกลุ่ม มีแรงซื้อไหลทะลักเข้ามา ผลักดันให้ราคาปรับตัวขึ้น กระดานหุ้นเขียวขจี ดัชนี ฯ ว่างแรง ก่อนจะปิดที่ระดับ 1244.30 จุด เพิ่มขึ้น 9 จุด
นักลงทุนต่างชาติกลับมาช้อนซื้อหุ้น 2,376 ล้านบาท และเป็นกลุ่มที่ผลักดันให้ดัชนี ฯ ดีดตัวขึ้น
การกลับมาของนักลงทุนต่างชาติในรอบนี้ ไม่ได้กลับมาเพียงวันเดียว แต่ลุยซื้อหุ่นอย่างหนักและต่อเนื่อง โดยวันที่ 15 มกราคมซื้ออีก 2,636 ล้านบาท วันที่ 16 มกราคมซื้อ 3,355 ล้านบาท และวันที่ 19 มกราคมซื้อ 1,064 ล้านบาท รวมแล้วรอบนี้ซื้อหุ้นสุทธิ 9,431 ล้านบาท
4 วันทำการแล้วที่นักลงทุนต่างชาติ หวนคืนสู่ตลาดหุ้นไทย 4 วันทำการแล้วที่บรรยากาศการซื้อขายหุ้นกลับสู่ความคึกคักรอบใหม่ โดยไม่มีข่าวดีใดๆสนับสนุน แต่เป็นเพราะแรงซื้อของต่างชาติ
ดัชนี ฯ ที่ทรุดลงไปแตะระดับ 1235.30 จุด เมื่อวันที่ 14 มกราคม ล่าสุดวันที่ 19 มกราคมขึ้นมาปิดที่ระดับ 1283.20 จุด โดยปรับตัวขึ้นมารวม 47.90 จุดหรือปรับตัวขึ้น 3.87%
เป้าหมายดัชนี ฯ 1300 จุด อาจมาถึงเร็วเกินความคาดหมาย เพราะหากต่างชาติยังไม่ถอย และลุยซื้อหุ้นต่อเนื่อง ตลาดหุ้นคงสดใส ใส่เกียร์เดินหน้าต่อ โดยไม่จำเป็นต้องรอข่าวดีมาขับเคลื่อน
แม้จะมีปัจจัยลบเรื่องกรีนแลนด์ที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศจะเข้าครอบครอง และสร้างความวิตกกังวลให้นักลงทุน จนตลาดหุ้นสหรัฐได้รับผลกระทบ แต่ข่าวร้ายจากภายนอก ไม่ได้สร้างความสั่นไหวให้ตลาดหุ่นไทยแต่อย่างใด
ก่อนหน้า ตลาดหุ้นทั่วโลกเขียวขจี แต่ตลาดหุ้นไทยกลับปักหัวลง ไม่ตอบรับปัจจัยในเชิงบวกจากภายนอก คราวนี้ ตลาดหุ้นโลกแปรปรวน ตลาดหุ้นไทยจึงวิ่งสวนทางขึ้นไปบ้าง
โจทย์ใหญ่ที่นักลงทุนถามหาคำตอบคือ รอบนี้ต่างชาติจะอยู่ยาวหรือไม่ จะซื้อต่อเนื่องขนาดไหน และภาพรวมความเคลื่อนไหสวของักลงทุนต่างชาติในปีนี้ จะกลับมาซื้อสุทธิหรือไม่ หลังจากขายหุ้นสุทธิมาติดต่อกัน 3 ปี รวมกว่า 4.6 แสนล้านบาท
ไม่มีสัญญาณบ่งชี้ว่า ต่างชาติจะกลับมาไล่ซื้อหุ้นคืน ไม่มีปัจจัยสนับสุนว่า เหตุใดต่างชาติจึงหวนคืนสู่ตลาดหุ้นไทย และเห็นเสน่ห์ที่นักลงทุนในประเทศมองไม่เห็นตรงจุดไหน
เพราะสถานการณ์ภายในประเทศไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลง แม้จะใกล้วันเลือกตั้งทั่วไป 8 กุมภาพันธ์นี้เข้ามาทุกทีก็ตาม แต่ประชาชนไม่มีความคาดหวังกับรัฐบาลชุดใหม่มากนัก และเศรษฐกิจยังอยู่ในภาวะฟุบหนัก
อย่างไรก็ตาม ต่างชาติได้กลับมาแล้ว สร้างความหวังให้นักลงทุนในประเทศอีกครั้ง
อย่างน้อยก็ช่วยฉุดดัชนี ฯ ขึ้นมาจากเหวลึก และอาจพุ่งไปสู่ดวงดาวที่ 1300 จุดในรอบนี้