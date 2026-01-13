นักลงทุนสิ้นหวังผลเลือกตั้ง 8 ก.พ. / สุนันท์ ศรีจันทรา

6 วันทำการของการซื้อขายหุ้นปี 2569 ผ่านไปแล้ว โดยบรรยากาศการลงทุนยังคงซบเซา ดัชนี ฯ ทรุดลงต่ำกว่า 1250 จุด และมีแนวโน้มปรับฐานลงต่อไป ขณะที่นักลงทุนต่างชาติปักหลักเทขายหุ้นทิ้งรวม 5,032 ล้านบาท
ดัชนีหุ้นวันที่ 12 มกราคมที่ผ่านมาปิดที่ 1242.20 จุด ลดลง 11.89 จุด และมีเพียงนักลงทุนรายย่อยในประเทศเท่านั้นที่เป็นผู้ซื้อหุ้น ซึ่งนับจากต้นปีซื้อหุ้นไปแล้วรวม 9,647 ล้านบาท เพราะอาจมองว่า ราคาหุ้นปรับตัวลงมาระดับต่ำมากแล้ว
แต่สัญญาณการเด้งขึ้นหรือการกลับตัวสู่ขาขึ้นของตลาดหุ้นก็ยังไม่มี แม้ว่าการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้เริ่มนับถอยหลังเข้ามาทุกที แต่ไม่มีปฏิกิริยาตอบรับในเชิงบวกใด ๆ จากตลาดหุ้น
สิ้นปี 2568 ดัชนี ฯ ปิดที่ระดับ 1259.67 จุด นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ส่วนใหญ่ประเมินว่า ปีนี้หุ้นจะฟื้นตัวขึ้น แม้จะมีความผันผวนอยู่ก็ตาม โดยประเมินเป้าหมายดัชนี ฯ ปลายปีที่ระดับ 1350-1450 จุด
การเลือกตั้งทั่วไปวันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้ เป็นส่วนหนึ่งในความคาดหวังของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุน โดยประเมินว่า สถานการณ์การเมืองน่าจะนิ่งขึ้น และรัฐบาลชุดใหม่จะเร่งผลักดันมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมทั้งมาตรการเรียกความเชื่อมั่นนักลงทุน
ก่อนการเลือกตั้งแทบทุกครั้ง หุ้นมักจะขยับปรับตัวขึ้น เพราะจะมีเงินสะพัดในสนามการเลือกตั้งทั่วประเทศ สร้างแรงกระตุ้นหุ้นหลายกลุ่ม เช่นหุ้นกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคและกลุ่มค้าปลีก
แต่การเลือกตั้งทั่วไปที่ใกล้จะมาถึง กลับไม่มีการตอบรับเชิงบวกจากตลาดหุ้น นักลงทุน 3 กลุ่มสำคัญ ประกอบด้วย ต่างชาติ นักลงทุนสภาบัน และพอร์ตโบรกเกอร์ พากันระบายหุ้นออก ดัชนี ฯ ปักหัวลง หลังจากการซื้อขายประเดิมวันแรกของศักราชใหม่ เมื่อวันที่ 5 มกราคมที่ผ่านมาปรับตัวขึ้นอย่างร้อนแรง แต่ก็เป็นเพียงวันเดียว ก่อนจะไหลลงต่อเนื่อง
ไม่มีข่าวดีที่นักลงทุนรอคอย ผลประกอบการกลุ่มธนาคารพาณิชย์ ซึ่งจะทยอยประกาศตั้งแต่ปลายสัปดาห์นี้ คงไม่ใช่ปัจจัยที่จะกระตุ้นตลาดให้กลับสู่ความคึกคัก คำตัดสินของศาลฎีกาเกี่ยวกับภาษีศุลกากรที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์เรียกเก็บจากสินค้านำเข้าสหรัฐก็ยังมีความไม่แน่นอนว่า จะมีการตัดสินยกเลิกหรือไม่
ดัชนี ฯ หุ้นที่ซึมลง เป็นภาพสะท้อนความขาดเสน่ห์ของตลาดหุ้นไทย จนไม่อยู่ในจอเรดาร์ของนักลงทุนต่างประเทศ ซึ่งหากต่างชาติไม่ขนเงินกลับเข้ามา โอกาสหุ้นจะฟื้นคงอยู่อีกห่างไกล
3 ปีแล้วที่ตลาดหุ้น ครองบ๊วย หรือเป็นตลาดหุ้นที่ย่ำแย่ที่สุดในโลก ดิ่งลงตลอด สวนทางตลาดหุ้นทั่วโลกที่พุ่งทะยานขึ้น สร้างจุดสูงสุดใหม่เป็นว่าเล่น
แต่ตลาดหุ้นไทยทรุดลงจากดัชนี ฯ 1600 จุด เมื่อสิ้นปี 2565 ถอยลงมาตั้งหลักที่ระดับ 1242 จุด โดยไม่อาจคาดหมายว่า ดัชนี ฯ รอบนี้จะลงลึกไปถึงจุดไหน
นักลงทุนรายย่อย ซื้อหุ้นทวนกระแสความตกต่ำมาแล้ว 3 ปีติด ยอดซื้อสุทธิสะสมนับจากปี 2566 รวมแล้วกว่า 3.6 แสนล้านบาท และปีนี้ยังไม่ได้แสดงความย่อท้อ ยังก้มหน้าก้มตาเก็บหุ้นต่อ
ถ้าปี 2569 หุ้นไม่ฟื้น นักลงทุนรายย่อยในตลาดหุ้นรวมกว่า 3.8 ล้านคน คงเจ็บหนักและเจ็บติดต่อกันเป็นปีที่ 4 และมองไม่เห็นว่า
ใครจะกอบกู้สถานการณ์การลงทุนในตลาดหุ้นที่เงียบเหงา ซบเซาและไร้อนาคตได้