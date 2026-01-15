ต่างชาติกลับมาเมื่อไหร่..เมื่อนั้นหุ้นสดใส / สุนันท์ ศรีจันทรา

บรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้น เงียบเหงาซบเซาต่อเนื่อง หลังจากคึกคักในวันแรกที่เปิดการซื้อขายประเดิมรับปี 2569 เพียงวันเดียว ก่อนปรับตัวลงจนดัชนี ฯ หลุดระดับ 1240 จุด และมีแนวโน้มที่จะทรุดลงอีก แต่การซื้อขายเมื่อวันพุธที่ 14 มกราคมที่ผ่านมา หุ้นกลับดีตัวขึ้นอย่างร้อนแรง เพราะนักลงทุนต่างชาติกลับมาไล่ซื้อหุ้นอีกครั้ง
หุ้นขนาดใหญ่ในหลายกลุ่มทะยานขึ้น ไม่ว่าจะเป๋นกลุ่มสื่อสาร นำโดยบริษัท แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC ซึ่งราคาสร้างจุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการ หุ้นบรษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DELTA รวมทั้งหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่ฟื้นตัวขึ้น
ดัชนี ฯ ปิดที่ระดับ 1244.30 จุด เพิ่มขึ้น 9 จุด มูลค่าซื้อขาย 39,177 ล้านบาท โดยนักลงทุนต่างชาติ เป็นผู้ซื้อหุ้นเพียงรายเดียว 2,376 ล้านบาท
วันที่ 5 มกราคม วันแรกของการซื้อขายหุ้นปี 2569 ต่างชาติเคยยกทัพใหญ่ ไล่ซื้อหุ้นสุทธิ 2,371 ล้านบาท ผลักดันให้ดัชนี ฯ ดีดตัวขึ้นอย่างร้อนแรง 20.378 จุด ขึ้นมาปิดที่ 1280.05 จุด และถือเป็นจุดสูงสุดใหม่ของปี
แต่หลังจากนั้นต่างชาติทยอยขายหุ้นออก ทำให้ดัชนี ฯ อ่อนตัวลง จนเมื่อวันพุธที่ผ่านมา ต่างชาติยกทัพใหญ่กลับมาอีกครั้ง
ปีนี้ตลาดหุ้นเกิดใหม่ยังอยู่ในความสนใจของนักลงทุนต่างชาติ นับจากต้นปีมีเงินไหลเข้าต่อเนื่อง ยกเว้นตลาดหุ้นไทย ซึ่งต่างชาตินอกจากยังไม่กลับมาแล้ว ยังขายหุ้นออกอีกด้วย เพราะขาดเสน่ห์ ไม่มีแรงจูงใจลงทุน และมีปัญหาภายในทั้งเศรษฐกิจและการเมือง
ปัจจัยที่นักลงทุนรอคอย และคาดหวังว่า อาจช่วยกระตุ้นตลาดหุ้นให้กระเตื้องขึ้นมาบ้างคือ คำตัดสินของศาลฎีกาสหรัฐ เกี่ยวกับภาษีศุลกากรประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ยังคงเลื่อนต่อไป ทำให้ระยะสั้นไม่มีข่าวดีใด ๆ สำหรับตลาดหุ้น
อย่างไรก็ตาม การกลับมาของต่างชาติ ได้ปลุกความคาดหวังเล็กๆของนักลงทุและบรรดานักวิเคราะห์หลักทรัพย์อีกครั้ง เพราะเป็นเพียงปัจจัยเดียวที่จะหยุดยั้งการไถลลงของดัชนี ฯ และเป็นความเคลื่อนไหวเพียงประการเดียวที่จะปลุกบรรยากาศการซื้อขายหุ้นให้คืนสู่ความคึกคัก
แต่ไม่อาจทุ่มเทความคาดหวังการกลับมาของต่างชาติได้เสียทีเดียว เพราะในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา มีบางช่วงเวลาที่ต่างชาติกลับมาซื้อหุ้น แต่เกิดขึ้นเพียงระยะสั้นไม่กี่วัน ก่อนจะเทขายหุ้นทิ้ง จนยอดขายหุ้นสุทธิระหว่างปี 2566-2568 พุ่งขึ้นรวมกว่า 4.5 แสนล้านบาท และนับจากต้นปี 2569 มียอดขายหุ้นสุทธิสะสม 3,222 ล้านบาท
ฝรั่งยังเป็นกองกำลังหลัก ในการขับเคลื่อนดัชนีฯ แรงซื้อของต่างชาติ ยังมีความสำคัญอันดับต้น ๆ ในการกระตุ้นบรรยากาศการซื้อขายหุ้นให้กลับสู่ความสดใส และวันใดที่ต่างชาติซื้อ หุ้นมักจะขึ้น ยิ่งซื้อระดับ 2-3 พันล้านบาท ดัชนี ฯ จะวิ่งแรงระดับ 10 จุดขึ้นไป
นักลงทุนกำลังเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของต่างชาติอีกครั้ง ภายใต้ความหวังว่า รอบนี้ต่างชาติจะกลับเข้ามาไล่ซื้อหุ้นคืนอย่างต่อเนื่อง และดัชนีฯคงจะดีดกลับขึ้นไปยืนเหนือ 1250 จุดโดยไม่ยาก
แต่ใครจะยืนยันได้ว่า รอบนี้ต่างชาติจะกลับมาจริง และไล่ช้อนซื้อหุ้นคืนอย่างต่อเนื่อง นอกจากเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหววันต่อวันเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม ถ้าต่างชาติกลับมาจริง หุ้นไทยได้ไปต่อแน่