สงครามการค้าปะทุ บิทคอยน์ร่วงหนักสวนทางทองคำพุ่ง All-Time High

ตลาดการเงินโลกเข้าสู่ภาวะ ‘Risk-off’ เต็มรูปแบบ! บิทคอยน์ดิ่งนรก 3.6% ทรุดหลุด 3,500 ดอลลาร์ในวันเดียว เซ่นพิษความตึงเครียดข้ามทวีป หลังสหภาพยุโรป (EU) ขู่ควัก ‘บาซูก้าการค้า’ (Trade Bazooka) ถล่มกลับ ‘โดนัลด์ ทรัมป์’ ที่ประกาศตั้งกำแพงภาษี 8 ชาติยุโรป เพื่อบีบให้เจรจาขายเกาะ ‘กรีนแลนด์’ ส่งผลให้นักลงทุนเทขายสินทรัพย์เสี่ยง แห่ซบ ‘ทองคำ-โลหะเงิน’ ดันราคาพุ่งทะยานทำ All-Time High ใหม่เป็นประวัติการณ์
สัญญาณเตือนภัยสงครามการค้า (Trade War) รอบใหม่ได้จุดชนวนความผันผวนให้ตลาดการเงินทั่วโลกอีกครั้ง เมื่อบิทคอยน์ (Bitcoin) สินทรัพย์ดิจิทัลเบอร์หนึ่ง ร่วงลงอย่างรุนแรงเกือบ 3,500 ดอลลาร์ หรือราว 3.6% ลงมาซื้อขายอยู่ที่ระดับ 92,580 ดอลลาร์ ท่ามกลางแรงเทขายมหาศาลที่ทำให้สัญญา Long Position มูลค่ากว่า 750 ล้านดอลลาร์ ถูกล้างพอร์ต (Liquidated) ภายในเวลาเพียง 4 ชั่วโมง ส่งผลให้ยอดรวมการล้างพอร์ตใน 24 ชั่วโมงพุ่งทะลุ 860 ล้านดอลลาร์
ในขณะที่สินทรัพย์เสี่ยงกำลังเลือดสาด สินทรัพย์ปลอดภัยกลับเฉิดฉายถึงขีดสุดฟิวเจอร์สทองคำ (Gold Futures) พุ่งทะยานทำสถิติสูงสุดตลอดกาลที่ 4,667 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เช่นเดียวกับ ฟิวเจอร์สโลหะเงิน (Silver Futures) ที่พุ่งทะลุ 93 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ สะท้อนภาพการ “แยกตัว” (Decoupling) ระหว่างคริปโตฯ และทองคำอย่างชัดเจน
ชนวนเหตุศึกชิง ‘กรีนแลนด์’ สู่กำแพงภาษี
ต้นตอของพายุลูกนี้เกิดจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ดูเหมือนนิยาย แต่กลายเป็นเรื่องจริง เมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศแผนเก็บภาษีนำเข้า 10% (เริ่ม 1 ก.พ.) และขู่จะขึ้นเป็น 25% (ภายใน มิ.ย.) ต่อสินค้าจากเดนมาร์ก, สวีเดน, ฝรั่งเศส, เยอรมนี, เนเธอร์แลนด์, ฟินแลนด์ รวมถึง สหราชอาณาจักร และนอร์เวย์
ข้อเรียกร้องของทรัมป์คือ การบีบให้ชาติเหล่านี้เปิดโต๊ะเจรจาเกี่ยวกับ “เกาะกรีนแลนด์” (Greenland) ซึ่งสหรัฐฯ ต้องการขยายอิทธิพลหรือกรรมสิทธิ์เหนือดินแดนยุทธศาสตร์ดังกล่าว
ยุโรปสวนหมัด งัด ‘Trade Bazooka’
ผู้นำยุโรปไม่ยอมให้ถูกข่มขู่อยู่ฝ่ายเดียว ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครงแห่งฝรั่งเศส เป็นหัวหอกเรียกร้องให้ EU งัดมาตรการตาย หรือที่เรียกว่า “เครื่องมือต่อต้านการบีบบังคับ” (Anti-Coercion Instrument) หรือฉายา “บาซูก้าการค้า” ออกมาใช้ทันที ซึ่งให้อำนาจ EU ในการตอบโต้ด้วยการจำกัดการเข้าถึงตลาดของสหรัฐฯ อย่างรุนแรง
นอกจากนี้ EU ยังเตรียมปัดฝุ่นแผนการเก็บภาษีตอบโต้ (Retaliatory Tariffs) มูลค่ากว่า 9.3 หมื่นล้านยูโร (ประมาณ 1.08 แสนล้านดอลลาร์) ที่เคยชะลอไว้ กลับมาบังคับใช้เพื่อสั่งสอนพญาอินทรี
ตลาดผวา ‘Bitcoin’ - หุ้นเทคฯ ไม่ใช่หลุมหลบภัย
นักวิเคราะห์จาก Bitrue และ BTSE มองตรงกันว่า สถานการณ์นี้สร้างบรรยากาศ “หนีความเสี่ยง” (Risk-off) ปกคลุมตลาด
Andri Fauzan Adziima (Bitrue) ชี้ว่าบิทคอยน์ในเวลานี้ทำตัวเหมือน “หุ้นเทคโนโลยี” (Tech Stock) มากกว่าสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อเกิดแรงสั่นสะเทือนทางเศรษฐกิจจึงถูกเทขายก่อนเพื่อน ต่างจากทองคำที่ยืนหนึ่ง
ขณะที่ Jeff Mei (BTSE) เตือนว่านักลงทุนสถาบันกำลังมอง “กรณีเลวร้ายที่สุด” (Worst-case scenario) และอาจเทขายเพื่อลดความเสี่ยง (De-risk) เพิ่มเติมหากตลาดสหรัฐฯ เปิดทำการและเห็นท่าทีที่แข็งกร้าวของทรัมป์เป็นเรื่องเอาจริง
อย่างไรก็ตามสงครามแย่งชิงเกาะน้ำแข็งกรีนแลนด์ อาจฟังดูไกลตัวแต่ผลกระทบจาก “กำแพงภาษี” และ “บาซูก้า” ของยุโรป กำลังเขย่าพอร์ตการลงทุนทั่วโลก นักลงทุนคริปโตฯ ต้องจับตาอย่างใกล้ชิด เพราะในยามสงครามการค้า เงินมักจะไหลเข้าหาทองคำ ไม่ใช่บิทคอยน์ ณ เวลานี้