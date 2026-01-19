ตลาดบิทคอยน์เปลี่ยนโฉม Options แซง Futures สัญญาณเงินสถาบันเข้าคุมเกม

ตลาดอนุพันธ์บิทคอยน์เริ่มกลับมามีชีวิตชีวา! สถานะคงค้างในตลาดฟิวเจอร์ส (Open Interest) ดีดตัวขึ้นกว่า 13% รับต้นปี 2569 หลังผ่านพ้นมรสุม ‘ล้างบาง’ (Deleveraging) ครั้งใหญ่ในช่วงไตรมาส 4 ปีก่อน กูรูชี้เป็นสัญญาณ ‘ความกล้าเสี่ยง’ (Risk Appetite) ที่เริ่มฟื้นตัวอย่างระมัดระวัง แต่สิ่งที่น่าจับตายิ่งกว่าคือการเปลี่ยนผ่านเชิงโครงสร้าง เมื่อตลาด ‘Options’ มีมูลค่าแซงหน้า ‘Futures’ สะท้อนเม็ดเงินเขี้ยวลากดินของสถาบัน (Big Money) เข้าคุมเกม ลดความผันผวนแบบบ้าคลั่ง สู่ตลาดการเงินที่มีเสถียรภาพ
หลังจากที่ตลาดคริปโทเคอร์เรนซีต้องเผชิญกับการปรับฐานอย่างรุนแรงส่งท้ายปี 2568 ล่าสุดสัญญาณบวกเริ่มปรากฏชัดเจนขึ้นในตลาดอนุพันธ์ (Derivatives Market) เมื่อข้อมูลบ่งชี้ว่านักลงทุนเริ่มกลับมาเปิดสถานะเก็งกำไรอีกครั้ง แต่ครั้งนี้มาพร้อมกับโครงสร้างตลาดที่เปลี่ยนไปอย่างมีนัยสำคัญ
ส่งสัญญาญเริ่มฟื้นตัว
CryptoQuant แพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก เปิดเผยว่า สถานะคงค้างของสัญญา Bitcoin Futures (Open Interest - OI) ได้ปรับตัวขึ้นถึง 13% นับตั้งแต่ต้นปี 2569 โดยไต่ระดับจากจุดต่ำสุดในรอบ 8 เดือนที่ 5.4 หมื่นล้านดอลลาร์เมื่อวันที่ 1 มกราคม ขึ้นมายืนเหนือระดับ 6.1 หมื่นล้านดอลลาร์ ในวันที่ 19 มกราคม
การฟื้นตัวนี้เกิดขึ้นหลังจากช่วงเวลาแห่งความเจ็บปวดในไตรมาส 4 (ต.ค.-ธ.ค.) ที่ผ่านมา ซึ่งตลาดเกิดการ “ล้างไพ่” ครั้งมโหฬาร โดย OI ในแง่จำนวนเหรียญลดลงถึง 17.5% (จาก 3.81 แสน BTC เหลือ 3.14 แสน BTC) สอดคล้องกับราคา Bitcoin ที่ร่วงลงกว่า 36%
ขณะที่ “Darkfost” นักวิเคราะห์จาก CryptoQuant ชี้ว่า “ขณะนี้ Open Interest กำลังส่งสัญญาณฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งบ่งบอกถึงการกลับมาของ ‘ความกล้าเสี่ยง’ ในหมู่นักลงทุน แม้การดีดกลับจะยังดูเจียมเนื้อเจียมตัว แต่ถ้าเทรนด์นี้แข็งแกร่งขึ้น มันจะเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีที่จะหนุนให้ตลาดกลับมาเป็นขาขึ้นได้”
มองฐานแน่นกว่าเดิม
แม้ตัวเลขจะเริ่มดูดี แต่หากมองภาพกว้าง สถานะคงค้างปัจจุบันยังต่ำกว่าจุดสูงสุดตลอดกาล (All-Time High) ที่เคยทำไว้ 9.2 หมื่นล้านดอลลาร์เมื่อต้นเดือนตุลาคมอยู่ถึง 33%
ทว่าในมุมมองทางเทคนิค นี่คือ “สัญญาณดี” เพราะการที่ตลาดได้ปลดเปลื้องภาระหนี้ (Leverage) ส่วนเกินออกไป เปรียบเสมือนการรีเซ็ตระบบ (Reset) เพื่อสร้างฐานราคาที่มั่นคงขึ้น สำหรับการไต่ระดับรอบใหม่ (Potential Bullish Recovery) โดยไม่มีแรงกดดันจากการถูกบังคับขาย (Liquidation) มาคอยขัดขา
จุดเปลี่ยนประวัติศาสตร์ ‘Big Money’ คุมเกมผ่าน Options
ไฮไลต์สำคัญที่นักลงทุนต้องรู้ คือข้อมูลจาก Nic Puckrin ซีอีโอของ Coin Bureau ที่ชี้ให้เห็นปรากฏการณ์สำคัญเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา คือ มูลค่าสถานะคงค้างของ Bitcoin Options (7.5 หมื่นล้านดอลลาร์) ได้แซงหน้า Futures (6.1 หมื่นล้านดอลลาร์) ไปเรียบร้อยแล้ว
สะท้อนนัยยะความสำคัญการลงทุน
- Futures : คือการพนันทิศทางราคาโดยตรง (Directional Bet) บังคับซื้อขายตามเวลา เสี่ยงถูกล้างพอร์ตง่าย มักเป็นสนามของรายย่อยและนักเก็งกำไรสายซิ่ง
- Options : คือสิทธิในการซื้อขาย ใช้เพื่อการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) และวางกลยุทธ์ซับซ้อน มักเป็นเครื่องมือของ “เงินทุนสถาบัน” (Big Money)
“นี่หมายความว่า ‘เงินก้อนโต’ กำลังสร้างพอร์ตลงทุนที่กำหนดทิศทางราคาผ่านกลไกการป้องกันความเสี่ยง ไม่ใช่แค่การแทงขึ้นแทงลงอีกต่อไป เพราะตลาดบิทคอยน์กำลังทำตัวเหมือนคาสิโนน้อยลง และมีความเป็นระบบการเงินที่มีโครงสร้าง (Structured Financial System) มากขึ้น” Puckrin กล่าว
มองเป้า 100,000 ดอลลาร์
ผลจากการที่ตลาด Options ขึ้นมาเป็นผู้นำ จะทำให้เหตุการณ์ “โดมิโนล้างพอร์ต” (Liquidation Cascades) ลดน้อยลง แต่ราคาจะมีความหนืด (Sticky) ตามระดับราคาสำคัญๆ มากขึ้น โดยข้อมูลล่าสุดจาก Deribit ตลาดอนุพันธ์ที่ใหญ่ที่สุด พบว่ามีเงินเดิมพันกองรออยู่ที่ราคาใช้สิทธิ (Strike Price) 100,000 ดอลลาร์ สูงที่สุดถึง 2 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งอาจเป็นหมุดหมายสำคัญที่ตลาดกำลังจับตามองในปีนี้