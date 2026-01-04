บิทคอยน์สวนกระแสสงครามสหรัฐฯ-เวเนซุเอลา ยืนนิ่งเหนือ 90,000 ดอลลาร์

ตลาดทุนโลกจับตาสถานการณ์เดือดระอุ หลัง ‘โดนัลด์ ทรัมป์’ สั่งปฏิบัติการสายฟ้าแลบถล่มกรุงคารากัสพร้อมรวบตัว ‘นิโคลัส มาดูโร’ ประธานาธิบดีเวเนซุเอลาในช่วงสุดสัปดาห์ แต่งานนี้ ‘Bitcoin’ กลับโชว์ความนิ่งสยบความเคลื่อนไหว ยืนเหนือระดับจิตวิทยา 90,000 ดอลลาร์ได้อย่างน่าทึ่ง สวนทางทฤษฎีสินทรัพย์เสี่ยงที่มักอ่อนไหวต่อข่าวสงคราม นักวิเคราะห์ชี้กราฟเทคนิคยังสวยลุ้นไปต่อเดือนมกราคม แต่เตือนอย่าเพิ่งวางใจ รอรับแรงกระแทกจาก ‘นักลงทุนสถาบัน’ ที่จะกลับมาบัญชาการในวันจันทร์นี้
กลายเป็นประเด็นร้อนที่ทั่วโลกต่างจับจ้อง เมื่อความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและเวเนซุเอลาพุ่งถึงจุดแตกหักในช่วงเช้ามืดวันเสาร์ที่ผ่านมา หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศใส่กรุงคารากัส เมืองหลวงของเวเนซุเอลา ซึ่งนำไปสู่การจับกุมตัวประธานาธิบดีนิโคลัส มาดูโร ได้สำเร็จ
Bitcoin ทองไม่รู้ร้อน สวนทางทฤษฎี ‘Geopolitical Shock’
ตามปกติแล้ว เมื่อเกิดวิกฤตการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitical Shocks) หรือความไม่สงบระดับมหภาค ตลาดสินทรัพย์เสี่ยง (Risk-on Assets) มักจะตอบสนองด้วยการ “ดิ่งลง” ทันทีด้วยความตื่นตระหนก แต่ครั้งนี้ Bitcoin กลับสร้างความประหลาดใจด้วยการ “แข็งขืน” (Resilient) ต่อข่าวร้ายดังกล่าว
แม้จะมีจังหวะวูบหลุดระดับ 90,000 ดอลลาร์ไปเพียงชั่วครู่ในช่วงแรกที่มีข่าว แต่ราคาก็สามารถดีดกลับขึ้นมายืนเหนือระดับดังกล่าวได้อย่างรวดเร็วและมั่นคง
Nic Puckrin ผู้ก่อตั้ง Coin Bureau และนักวิเคราะห์ตลาดคริปโตฯ ได้โพสต์ข้อความผ่าน X ด้วยความฉงนว่า “สหรัฐฯ ทิ้งระเบิดใส่ประเทศหนึ่งและจับกุมผู้นำของเขาได้ แถมยังทำในช่วงสุดสัปดาห์เสียด้วย แต่ Bitcoin กลับแทบไม่ขยับเลย” สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของโครงสร้างราคาในปัจจุบันที่เริ่มแยกตัวออกจากปัจจัยลบภายนอก
สัญญาณเทคนิคชี้ ‘มกราคม’ สดใส
ในมุมมองทางเทคนิค Michaël van de Poppe นักวิเคราะห์ชื่อดัง ชี้ให้เห็นนัยสำคัญว่า ปัจจุบัน Bitcoin ยังคงเทรดอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วัน (21-day Moving Average) ซึ่งทำหน้าที่เป็นแนวรับพลวัต (Dynamic Support) ระยะสั้นที่สำคัญ
“หากราคายังคงประคองตัวอยู่เหนือระดับนี้ได้ นี่คือสัญญาณบวกที่บ่งบอกว่าเราจะได้เห็นการปรับตัวขึ้นของราคา (Price Appreciation) อย่างต่อเนื่องในช่วงเดือนมกราคมนี้”
ระเบิดเวลา ‘วันจันทร์’ เมื่อพี่ใหญ่ตื่นจากวันหยุด
อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์บางส่วนยังคงเตือนให้ระมัดระวังความผันผวนที่อาจตามมาในภายหลัง Lennaert Snyder เทรดเดอร์และนักวิเคราะห์ตลาด มองว่าความนิ่งสงบในช่วงสุดสัปดาห์อาจเป็นเพียงภาพลวงตา เพราะ “ผู้เล่นรายใหญ่” (Big Players) หรือนักลงทุนสถาบันในตลาดการเงินดั้งเดิม ยังหยุดพักผ่อนและไม่ได้ทำการซื้อขายในช่วงเวลานี้
“ความตึงเครียดทางการเมืองอยู่ในระดับสูง และสัปดาห์หน้าผู้เล่นรายใหญ่จะกลับมา เราน่าจะได้เห็นความผันผวนของ Bitcoin มากขึ้นหลังจากผ่านพ้นสุดสัปดาห์นี้ไป”
มีความเป็นไปได้สูงว่า เมื่อตลาดสหรัฐฯ เปิดทำการในวันจันทร์ สถาบันการเงินอาจตอบสนองต่อข่าวสงครามด้วยการเทขายสินทรัพย์เสี่ยงเพื่อลดพอร์ต ซึ่งอาจซ้ำเติมแรงกดดันด้านราคาให้กับ Bitcoin ที่เพิ่งฟื้นตัวกลับมาสู่ระดับ 90,000 ดอลลาร์ หลังจากที่เคยร่วงลงหนักกว่า 30% จากจุดสูงสุดตลอดกาล 125,000 ดอลลาร์ ในช่วงวิกฤต Flash Crash เดือนตุลาคมและพฤศจิกายนที่ผ่านมา