EKH ลุยเปิดบริการสุขภาพ 3 โครงการใหม่ หนุนรายได้โต 20%

เอกชัยการแพทย์ เดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจปี 2569 เน้นขยายการให้บริการด้านสุขภาพ (Healthcare) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านบริการในอนาคต รองรับเทรนด์การรักษาสุขภาพที่มีแนวโน้มขยายตัวได้ดี พร้อมเปิดตัว 3 โครงการใหม่ คือ อาคาร C รพ.เอกชัย-รพ.คูน อ่าวนาง และรพ.บลูม หนุนผลงานในอนาคตเติบโต ฟากผู้บริหาร มั่นใจธุรกิจยังเติบโตตามความต้องการบริการทางการแพทย์ที่ขยายตัวสูงขึ้น ตั้งเป้ารายได้ปี 2569 เติบโตไม่ต่ำกว่า 20%
นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร กรรมการและผู้อำนวยการโรงพยาบาล บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) (EKH) เปิดเผยว่า ในปี 2569 บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นและมองโอกาสที่จะขยายการให้บริการด้านสุขภาพต่าง ๆ รวมถึงลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยเตรียมเปิดให้บริการ 3 โครงการใหม่ คือ 1.อาคาร C โรงพยาบาลเอกชัย จำนวน 60 เตียง ซึ่งเป็นอาคารส่วนขยายเพื่อรองรับจำนวนผู้เข้ารับบริการทางการแพทย์ที่เพิ่มขึ้น 2.โรงพยาบาลคูน อ่าวนาง ขนาด 33 เตียง เพื่อรักษาผู้ป่วยเฉพาะทางสำหรับผู้สูงอายุ และ 3.โรงพยาบาลบลูม ขนาด 50 เตียง ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยสนับสนุนให้การเติบโตของรายได้ และกำไรเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
สำหรับการเติบโตในปี 2569 ยังคงมาจากธุรกิจการรักษาพยาบาลทั่วไปในโรงพยาบาล ทั้งในส่วนของผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้ป่วยใน (IPD) ที่เข้ารับการรักษาตามศูนย์บริการทางการแพทย์ที่รักษาโรคเฉพาะทางต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นศูนย์ฉุกเฉิน, ศูนย์กุมารเวช, ศูนย์สูติ-นรีเวช, ศูนย์ หู ตา คอ จมูก, ศูนย์ทันตกรรม, ศูนย์กายภาพบำบัด ,ศูนย์ไตเทียม ,ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือดครบวงจร ที่เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง รวมถึงการเพิ่มขึ้นของผู้เข้ารับบริการที่โรงพยาบาลคูน และศูนย์ผู้มีบุตรยาก (IVF) จึงช่วยสนับสนุนผลการดำเนินงานเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ โดยตั้งเป้าผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ปี 2569 จะเติบโตไม่ต่ำกว่า 20%
ทั้งนี้ EKH ยังคงมองหาโอกาสที่จะขยายการให้บริการด้านสุขภาพใหม่ๆ รวมถึงลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพในพื้นที่อื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อรองรับความต้องการที่ยังมีอยู่อีกมาก และเพิ่มช่องทางสร้างรายได้อย่างสม่ำเสมอในอนาคต
“จากความต้องการ การปรึกษาและรักษาเกี่ยวกับสุขภาพที่เพิ่มขึ้น และมีแนวโน้มขยายตัวทุกปี ทำให้ความต้องการเข้ารับบริการในโรงพยาบาลขยายตัวอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงเดินหน้าเพิ่มขีดความสามารถด้านการให้บริการทางการแพทย์มากขึ้น เพื่องรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผู้ป่วย ซึ่งเชื่อว่าภาพรวมธุรกิจปี 2569 ยังคงมีแนวโน้มอยู่ในทิศทางที่ดี โดยได้รับปัจจัยหนุนจากการเพิ่มขึ้นของผู้เข้ารับบริการที่โรงพยาบาลเอกชัย สมุทรสาคร ทั้งในส่วนของผู้ป่วย OPD และผู้ป่วย IPD รวมถึงโรงพยาบาลคูนพระราม 2 หนุน ” นายแพทย์อำนาจ กล่าว