EKH คว้าผลประเมิน CGR ระดับ 4 ดาว “ดีมาก”

เอกชัยการแพทย์ ได้รับคะแนนประเมิน CGR ปี 2568 ในระดับ 4 ดาว หรือ “ดีมาก” สะท้อนความมุ่งมั่นของบริษัทในการดำเนินธุรกิจอย่าง โปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตอกย้ำเดินหน้าสร้างการเติบโตและความเชื่อมั่นรวมถึงยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างผลตอบแทนและความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนในระยะยาว
นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร กรรมการและผู้อำนวยการโรงพยาบาล บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) (EKH) ผู้ประกอบธุรกิจสถานพยาบาลเอกชนในจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2025: CGR) ระดับ 4 ดาว หรือ “ดีมาก” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ด้วยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ถือเป็นการสะท้อนถึงศักยภาพการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล มุ่งมั่นสร้างผลตอบแทนที่ดี พร้อมทั้งผลักดันธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน
“เรารู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับคะแนนประเมินในระดับ 4 ดาว หรือ “ดีมาก” ถือเป็นเครื่องยืนยันถึงการให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและยั่งยืน ภายใต้แนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มและขับเคลื่อนองค์กรให้มีความแข็งแกร่งต่อเนื่อง ความสำเร็จนี้เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของบริษัทฯ ที่สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ในการบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล ความตระหนักรู้ด้านความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตลอดจนการส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งเรามุ่งมั่นที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน เพื่อให้บริษัทฯ เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในอนาคต” นายแพทย์อำนาจ กล่าว