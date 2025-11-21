EKH ส่งซิก Q4 ฉายแววสดใส

“เอกชัยการแพทย์ ” ประเมินภาพรวมธุรกิจและผลงานไตรมาส 4 เติบโตต่อเนื่อง รับอานิสงส์จำนวนผู้รับบริการ IPD และ OPD เพิ่มขึ้น หนุนธุรกิจด้านสุขภาพขยายตัว แถมผู้มีเข้ารับบริการโรงพยาบาลคูนเพิ่มขึ้น ผู้บริหารเดินหน้าขยายการลงทุนในธุรกิจด้านสุขภาพตามแผน หวังต่อยอดธุรกิจและเพิ่มช่องทางสร้างรายได้โตแกร่ง
นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร กรรมการและผู้อำนวยการโรงพยาบาล บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) หรือ EKH เปิดเผยถึงแนวโน้มผลการดำเนินงานไตรมาส 4/2568 เชื่อว่ายังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่องจากไตรมาส 3/2568 ที่มีกำไรสุทธิ 72.91 ล้านบาท รายได้รวมเท่ากับ 335.19 ล้านบาท จากการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ทำให้อัตราการเข้ารักษาและตรวจสุขภาพ รวมถึงอัตราการครองเตียงของผู้ป่วยใน (IPD) ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น
ขณะที่จำนวนผู้ป่วยนอก (OPD) เข้ารับการรักษาตามศูนย์บริการทางการแพทย์ที่รักษาโรคเฉพาะทางต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นศูนย์ฉุกเฉิน, ศูนย์กุมารเวช, ศูนย์สูติ-นรีเวช, ศูนย์ หู ตา คอ จมูก, ศูนย์ทันตกรรม, ศูนย์กายภาพบำบัด และศูนย์ไตเทียม
นอกจากนี้ยังได้รับปัจจัยบวกจากโรงพยาบาลคูนที่มีผู้เข้ารับบริการเพิ่มขึ้น รวมถึงล่าสุดได้เปิดให้บริการศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือดครบวงจรจึงช่วยสนับสนุนผลการดำเนินงานเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ โดยบริษัทฯ ยังคงมองหาโอกาสที่จะขยายการให้บริการด้านสุขภาพใหม่ๆ รวมถึงลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพในพื้นที่อื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อรองรับความต้องการที่ยังมีอยู่อีกมาก และเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ในอนาคตอย่างสม่ำเสมอ
“แม้ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ของกลุ่มบริษัทฯ จะลดลงเล็กน้อย แต่เชื่อว่าภาพรวมธุรกิจของบริษัทฯ น่าจะยังเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งโดยเฉพาะไตรมาส 4 เนื่องจากได้รับปัจจัยหนุนจากผู้ป่วยโรคทั่วไปเข้ารับบริการทางการแพทย์ด้านต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น จึงเป็นสัญญาณที่ดีต่อภาพรวมธุรกิจของบริษัทฯ ที่จะช่วยสนับสนุนให้รายได้ให้เติบโต ” นายแพทย์อำนาจกล่าว