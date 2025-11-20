เอไอเอยกระดับการดูแลลูกค้า ผ่านโครงการ “AIA Smart Network”

เอไอเอ ประเทศไทย ในฐานะผู้นำด้านการประกันชีวิตและสุขภาพ จัดงานเปิดตัวโครงการ “AIA Smart Network” เมื่อวันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน ที่ผ่านมาตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นที่ต้องการยกระดับการดูแลสุขภาพ และช่วยให้คนไทยเข้าสู่บริการด้านสุขภาพที่ดีมากยิ่งขึ้น ผ่านความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำกว่า 150 แห่ง ลูกค้าอุ่นใจได้ทุกครั้งเมื่อต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลภายใต้โครงการ AIA Smart Network
นอกจากนี้ ลูกค้าเอไอเอ จะยังได้รับผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่ายเพิ่มขึ้นสูงสุด 20% และขยายวันเข้าพักรักษาตัวได้นานสูงสุดถึง 365 วัน ในแคมเปญพิเศษ “เพิ่มความคุ้มครองที่ AIA Smart Network” ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2568 ถึง 17 พฤศจิกายน 2569 โดยไม่ต้องลงทะเบียน หากเจ็บป่วยและจำเป็นต้องรับการรักษาในโรงพยาบาล ลูกค้าเลือกเข้ารักษาที่โรงพยาบาลในโครงการ AIA Smart Network เท่านั้น
นายเอกรัตน์ ฐิติมั่น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกิจประกันสุขภาพ เอไอเอ ประเทศไทย กล่าวว่า “เอไอเอ มีพันธกิจสำคัญในการสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้นผ่านการมีประกันชีวิตและสุขภาพที่เพียงพอและเหมาะสม โครงการ AIA Smart Network เป็นกลยุทธ์สำคัญของเอไอเอร่วมกับโรงพยาบาลที่มีวิสัยทัศน์ตรงกัน ที่จะสร้างความสมดุลและยั่งยืนให้กับระบบประกันสุขภาพ ทำให้คนไทยสามารถเข้าถึงการรักษาที่ดี ตามมาตรฐานการแพทย์ ด้วยราคาและเบี้ยประกันภัยในระดับที่เหมาะสม ช่วยควบคุมค่าใช้จ่ายส่วนเกิน และนอกจากนี้ยังลดปัญหาการเคลมอีกด้วย และในอนาคตกลยุทธ์นี้ยังจะสามารถช่วยให้ เอไอเอ ดูแลกลุ่มลูกค้าที่อาจจะเข้าถึงประกันสุขภาพได้น้อย เช่น ผู้สูงอายุ ที่มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วย”
นอกจากนี้ นางสาวจิราภรณ์ กนิษฐรัต ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันธุรกิจองค์กร เอไอเอ ประเทศไทย ได้ร่วมพูดคุยถึงแนวทางการนำ AIA Smart Network มาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันกลุ่ม โดยกล่าวว่า“เอไอเอ ได้เริ่มมีการให้ความคุ้มครองที่แตกต่างกันสำหรับพนักงานเมื่อใช้บริการของโรงพยาบาลในโครงการ
AIA Smart Network เช่น พนักงานอาจจะต้องร่วมจ่ายค่ารักษาบางส่วนเมื่อใช้บริการในโรงพยาบาลนอกโครงการ แต่จะได้รับความคุ้มครองเต็มจำนวนเมื่อใช้บริการของโรงพยาบาลใน AIA Smart Network
ด้าน นางสาวชลิดา นครชัย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด กล่าวว่า “แคมเปญพิเศษ “เพิ่มความคุ้มครองที่ AIA Smart Network” นอกจากจะสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจจริงของเอไอเอ ในการดูแลลูกค้าให้ดีที่สุดแล้ว ยังเป็นการสนับสนุนโรงพยาบาลในโครงการ AIA Smart Network ที่พร้อมจะสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับประเทศไทยไปด้วยกัน โดยเอไอเอจะมอบความคุ้มครองเพิ่มเติมพิเศษให้แก่ลูกค้าปัจจุบันที่ถือประกันสุขภาพของเอไอเอเกือบทุกผลิตภัณฑ์[3] เมื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่อยู่ในโครงการ AIA Smart Network เช่น เพิ่มความคุ้มครองต่อรอบปีกรมธรรม์สำหรับการประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย[4] สูงสุดถึง 20% และเพิ่มจำนวนวันเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในรวมค่าห้อง และค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาลประจำวัน เพิ่มขึ้นเป็น 365 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง