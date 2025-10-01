EKH เผยครึ่งหลังปี 68 ธุรกิจคึก รับไฮซีซั่นอุตสาหกรรม Health Care

"เอกชัยการแพทย์" ส่งสัญญาณภาพรวมธุรกิจครึ่งปีหลังปี 68 คึกคัก อานิสงส์เข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นของธุรกิจ Health Care หนุนจำนวนผู้ป่วยใน (IPD) และผู้ป่วยนอก (OPD) เข้ารับการรักษาตามศูนย์บริการทางการแพทย์โรคเฉพาะทางไม่ขาดสาย รวมถึงมีผู้เข้ารับบริการโรงพยาบาลคูนต่อเนื่อง ขณะที่ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือดซับพอร์ต ตอกย้ำเดินหน้าขยายการลงทุนด้านสุขภาพและยกระดับให้บริการรักษาโรคเฉพาะตามแผน หวังต่อยอดธุรกิจและเพิ่มช่องทางสร้างรายได้เพิ่มในอนาคต
นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร กรรมการและผู้อำนวยการโรงพยาบาล บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) (EKH) ผู้ประกอบธุรกิจสถานพยาบาลเอกชนในจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า ทิศทางธุรกิจและผลการดำเนินงานในไตรมาส 3-4/2568 ของบริษัทฯ คาดว่าจะเติบโตอยู่ในทิศทางที่ดี เมื่อเทียบกับครึ่งปีแรก เนื่องจากเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นของธุรกิจ Health Care ทำให้อัตราการเข้ารักษาและตรวจสุขภาพ รวมถึงอัตราการครองเตียงของผู้ป่วยใน (IPD) ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น
ขณะที่จำนวนผู้ป่วยนอก (OPD) เข้ารับการรักษาตามศูนย์บริการทางการแพทย์ที่รักษาโรคเฉพาะทางต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นศูนย์ฉุกเฉิน, ศูนย์กุมารเวช, ศูนย์สูติ-นรีเวช, ศูนย์ หู ตา คอ จมูก, ศูนย์ทันตกรรม, ศูนย์กายภาพบำบัด และศูนย์ไตเทียม
นอกจากนี้โรงพยาบาลคูนที่มีผู้เข้ารับบริการต่อเนื่อง รวมถึงล่าสุดได้เปิดให้บริการศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือดครบวงจรยังช่วยสนับสนุนรายได้อย่างมีนัยสำคัญ ทำให้เชื่อว่าภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งปีจะยังคงเติบโตอยู่ในทิศทางบวกได้
“บริษัทฯ คาดว่าภาพรวมธุรกิจและผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังน่าจะเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง โดยได้รับปัจจัยหนุนจากผู้ป่วยโรคทั่วไปเข้ารับบริการทางการแพทย์ด้านต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเป็นช่วงไฮซีซั่นของธุรกิจ Health Care จึงเป็นสัญญาณที่ดีต่อภาพรวมธุรกิจของบริษัทฯ ที่จะช่วยสนับสนุนให้รายได้ให้เติบโต โดยบริษัทฯ ยังคงมองหาโอกาสที่จะขยายการให้บริการด้านสุขภาพใหม่ๆ รวมถึงลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพในพื้นที่อื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนการเติบโตของรายได้ในอนาคต” นายแพทย์อำนาจกล่าว