รพ.มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนา รพ.ยกระดับสู่ศูนย์บริการทางการแพทย์ภาคตะวันออก

ศูนย์ข่าวศรีราชา – โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา จัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาโรงพยาบาล เปิดโอกาสผู้ใจบุญได้ร่วมสนับสนุนการยกระดับสู่ศูนย์บริการทางการแพทย์ในพื้นที่ภาคตะวันออก ที่มีขีดความสามารถในการรักษาโรคทั่วไปและโรคที่มีความซับซ้อน
เมื่อเวลา 14.00 น.วันนี้ ( 24 ก.ย.) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์ ได้จัดพิธีเปิด “กองทุนเพื่อการพัฒนาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา” อย่างเป็นทางการ โดยมี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน และมี นายพงศ์ธสิษฐ์ ปิจนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ,นายแพทย์ ออมทรัพย์ พิกุลณี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ และนายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารจังหวัดชลบุรี เข้าร่วม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ทวีลาภ ตั้นสวัสดิ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กล่าวว่าโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา ถือเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์สำคัญของภาคตะวันออก ที่ให้บริการประชาชนพร้อมทั้งทำหน้าที่ผลิตบุคลากรทางการแพทย์คุณภาพกว่า 40 ปี ปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลฯ ขนาด 500 เตียง ให้บริการผู้ป่วยนอกมากกว่า 400,000 ราย และผู้ป่วยในกว่า 10,000 รายต่อปี
โดยการจัดตั้งกองทุนฯ มีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการคือ 1. ระดมทุนปรับปรุงอาคารศรีนครินทร์ ที่ใช้งานมานานกว่า 30 ปีที่ขณะนี้อยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรม และยังเป็นการจัดหาเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยและจำเป็นต่อการช่วยชีวิตผู้ป่วย และสนับสนุนในการจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ที่จำเป็นต่อการรักษาพยาบาลโรคที่มีความเสี่ยงสูง
2. สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ เพื่อยกระดับมาตรฐานการรักษาพยาบาลให้เทียบเคียงระดับสากล
และ 3. เสริมสร้างการเรียนการสอนและฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ ให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่
“ โรงพยาบาลมีแผนในการพัฒนาภายใน 5 ปีนี้ว่าจะต้องมีการก่อสร้างอาคารใหม่เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีจำนวนเพิ่มากขึ้น รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตแพทย์ให้เพียงพอต่อความต้องการ อีกั้งยังจะเร่งสร้างองค์ความรู้ประกอบงานวิจัยให้เพิ่มมากขึ้น” คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าว
เช่นเดียวกับ นายแพทย์ ออมทรัพย์ พิกุลณี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ ที่เผยว่าโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา มีเป้าหมายในการยกระดับสู่การเป็นศูนย์บริการทางการแพทย์ของภาคตะวันออก ที่มีทั้งการรักษาโรคทั่วไปและโรคที่มีความซับซ้อน เพื่อให้ผู้ป่วยในภาคตะวันออกไม่ต้องเดินทางไกลไปถึงกรุงเทพฯ
ทั้งนี้ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา ได้มีการเปิดให้บริการ ห้องปฏิบัติการขยายหลอดเลือดหัวใจ ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจำนวน 19.9 ล้านบาทจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีแล้ว และในอนาคตยังจะจัดตั้งศูนย์รักษาโรคที่มีความจำเป็นในการรักษาชีวิตผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอีกด้วย
ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการเพื่อนำเสนอเรื่องราวของกองทุนและความก้าวหน้าทางการแพทย์ ได้แก่ ประวัติความเป็นมากองทุน, Stroke Unit, Cath Lab และศูนย์ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและข้อสะโพก (Center of Joint Replacement)
รวมทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ใจบุญได้ร่วมบริจาคเข้ากองทุนฯ เพื่อสนับสนุนการทำงาน อาทิ นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี จำนวน 100,000 บาท ,นายธวัชชัย พงศ์ไพโรจน์ จำนวน 200,000 บาท ,นายอดิศักดิ์ เกียรติไกรวัลศิริ จำนวน 100,000 บาท, นายวัชรินทร์ การสลัก จำนวน 100,000 บาท
นายวิทยา คุณปลื้ม จำนวน 100,000 บาท,นายกิตติพงษ์ - นางจงพิสุทธิ์ นวรัตนวรกุล จำนวน 200,000 บาท ,บริษัทสุขสมบูรณ์น้ำมันปาล์ม จำนวน 500,000 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 1,365,200 บาท
ทั้งนี้ ผู้ใจบุญยังสามารถบริจาคเพิ่มเติมได้ที่ บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยบูรพา เลขที่ 243-0-33306-6 ชื่อบัญชี โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา
อย่างไรก็ดี ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้กล่าวชื่นชมมหาวิทยาลัยบูรพา และทุกภาคส่วนที่ร่วมมือกันก่อตั้งกองทุนดังกล่าว และเชื่อมั่นว่าจะเป็นพลังสำคัญในการยกระดับระบบสาธารณสุขของจังหวัดชลบุรีและภูมิภาคตะวันออก ให้เป็นศูนย์กลางด้านการรักษา วิจัย และการเรียนรู้ทางการแพทย์ที่ประชาชนนพึ่งพาได้ในอนาคต