EKH เดินหน้าเข้าร่วมโครงการ “JUMP+” ของ ตลท.

"เอกชัยการแพทย์ " ได้รับอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าร่วม “โครงการ JUMP+” เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลและขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืน ฟาก“นพ.อำนาจ เอื้ออารีมิตร” เดินหน้ายกระดับมาตรฐานองค์กร–ขยายธุรกิจสุขภาพเต็มรูปแบบ พร้อมรับคำปรึกษาจากพันธมิตรระดับโลก หนุนฐานรายได้และกำไรแข็งแกร่งในระยะยาว
นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร กรรมการและผู้อำนวยการโรงพยาบาล บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) (EKH) ผู้ประกอบธุรกิจสถานพยาบาลเอกชนในจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับการอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เข้าร่วมโครงการ JUMP+ ที่มีเป้าหมายสำคัญในการสร้างการเติบโตและสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืนให้กับบริษัทจดทะเบียนและตลาดทุนไทย เพื่อผลักดันบริษัทจดทะเบียนเติบโตแบบก้าวกระโดด
ทั้งนี้ EKH ต้องดำเนินการจัดทำแผนธุรกิจ แผนด้านธรรมาภิบาลและแผนด้าน Climate Action ที่มีการเติบโตที่ชัดเจนและวัดผลได้ภายใน 3 ปี (2569-2571) และเปิดเผยแผนงานต่อผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงเล็งเห็นประโยชน์อย่างมากที่จะใช้แนวทางของโครงการ JUMP+ มาเป็นกรอบในการวางแผนงาน พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณและคำแนะนำปรึกษาจากบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำที่เข้ามาร่วมเป็นพันธมิตรของโครงการ JUMP+
EKH มีกลยุทธ์ที่มุ่งสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยเดินหน้ายกระดับมาตรฐานธรรมาภิบาลและพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนในทุกมิติ โดยเฉพาะจะขยายส่วนงานด้านสุขภาพต่างๆ รวมถึงลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและช่วยสนับสนุนให้การเติบโตของรายได้ และกำไรเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งล่าสุดบริษัทฯ ผ่านการรับรอง คุณภาพระยะที่ ๒ (Periodic Survey 2) ในส่วนของมาตรฐานสากล AACI (American Accreditation Commission International) และ ISO 9001:2015 (Dual Accreditation) ในการสำรวจครั้งเดียวกัน จาก AACI (American Accreditation Commission International) ซึ่งที่ผ่านมา AACI เป็นองค์กรที่ให้การรับรองและรับรองสถานพยาบาลและโปรแกรมต่างๆ ทั่วโลก ได้รับการรับรองโดย ISQua - The International Society for Quality in Health Care เพื่อยกระดับความปลอดภัยและคุณภาพสู่การยอมรับในระดับสากล โดย EKH เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในจังหวัดสมุทรสาคร ที่ได้รับการรับรองนี้จาก AACI
“EKH ได้รับการอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เข้าร่วมโครงการ JUMP+ สะท้อนให้เห็นถึงการบริหารงานได้อย่างมีศักยภาพการเติบโตที่ชัดเจน ฐานะทางการเงินแข็งแกร่ง มีความโปร่งใส ซึ่งบริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะขยายส่วนงานด้านสุขภาพต่างๆ รวมถึงลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างมีศักยภาพ ที่สำคัญสร้างผลตอบแทนให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้อย่างยั่งยืน จึงขอให้เชื่อมั่นในทีมผู้บริหารว่าในทุกๆ ปี เราจะเดินหน้าผลักธุรกิจให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น” นายแพทย์อำนาจกล่าว