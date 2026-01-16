GCAP GOLD มองทองคำร้อน ลุ้นขึ้นทำ All Time High

“จีแคป ” ชี้ 3 แรงกดดันใหม่สัปดาห์นี้ กรีนแลนด์–อิหร่าน–ภาษีทรัมป์–พาวเวลโดนสอบ หนุนนักลงทุนแห่ถือสินทรัพย์ปลอดภัยต่อเนื่อง ดันทองคำเตรียมพุ่งสู่ All Time High ด้านฝ่ายวิเคราะห์ แนะกลยุทธ์ “รอย่อซื้อ” $4,545 / $4,525 พร้อมลุ้นทองไทยทำสถิติใหม่ทะลุ 69,800 บาท
นางสาวอารีรัตน์ มุราชัย หัวหน้านักวิเคราะห์ บริษัท จีแคป จำกัด หรือ GCAP GOLD เปิดเผยว่า ราคาทองคำในปัจจุบันยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้นอย่างแข็งแกร่ง โดยเดินหน้าทดสอบโซนสูงสุดเป็นประวัติการณ์ครั้งใหม่ทั้งในส่วนของราคาทองคำโลก และราคาทองคำภายในประเทศ โดยมีปัจจัยหนุนสำคัญมาจากสัญญาณเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่เริ่มส่งสัญญาณชะลอตัวลงอย่างชัดเจน ภายหลังจากมีการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรและตัวเลขเงินเฟ้อที่ออกมาต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ ข้อมูลดังกล่าวทำให้นักลงทุนในตลาดเพิ่มน้ำหนักกับโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะต้องผ่อนคลายนโยบายเร็วกว่าที่ประเมินไว้ ซึ่งถือเป็นแรงสนับสนุนสำคัญต่อทิศทางราคาทองคำ
ตลาดการเงินโลกยังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อจากแรงกดดันทางการเมืองและนโยบายเศรษฐกิจของสหรัฐฯ โดยนักลงทุนจับตาคำวินิจฉัยของศาลสูงสหรัฐฯ เกี่ยวกับความชอบธรรมในการใช้กฎหมาย IEEPA เพื่อจัดเก็บภาษีนำเข้าของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งอาจเป็นตัวกำหนดทิศทางของสินทรัพย์การเงินในระยะสั้น ขณะเดียวกัน ประเด็นการที่เจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ อยู่ระหว่างการถูกสอบสวนทางกฎหมาย ยิ่งเพิ่มแรงสั่นสะเทือนต่อความเชื่อมั่นของตลาด และตอกย้ำความกังวลเกี่ยวกับความเป็นอิสระของเฟด หากแรงกดดันทางการเมืองทวีความรุนแรงขึ้นจะยิ่งเป็นแรงหนุนต่อทองคำ
ขณะเดียวกันความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกที่สูงขึ้น กับท่าทีของสหรัฐฯ ต่อประเด็นกรีนแลนด์ หลังจากส่งสัญญาณแข็งกร้าวในการครอบครองกรีนแลนด์ เพื่อเหตุผลด้านความมั่นคง โดยไม่ปิดโอกาสการใช้มาตรการรุนแรงหากเจรจาไม่เป็นผล และได้เพิ่มแรงกดดันด้านภูมิรัฐศาสตร์ในเชิงโครงสร้าง พร้อมกันนี้สถานการณ์ความไม่สงบในอิหร่านที่ยืดเยื้อกว่า 2 สัปดาห์ ยังสร้างความกังวลว่าอาจทำให้ถูกเข้าแทรกแซงจากทางด้านสหรัฐฯ ปัจจัยดังกล่าวจึงกลายเป็นแรงหนุนสำคัญ ส่งผลให้นักลงทุนแห่เข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
สำหรับกลยุทธ์ในสัปดาห์นี้ทางฝ่ายวิเคราะห์มองภาพราคาทองคำภาพรวมยังอยู่ในทิศทางขาขึ้นอย่างแข็งแกร่ง และมีโอกาสลุ้นทำสถิติสูงสุดใหม่ (All-Time High) ต่อเนื่องในสัปดาห์นี้ สำหรับกลยุทธ์การลงทุนแนะนำให้ "รอย่อซื้อ"เมื่อราคาปรับตัวลดลงมาในระยะสั้น โดยมีจังหวะเข้าซื้อที่น่าสนใจบริเวณ $4,545 และ $4,525 (ราคาทองคำไทยประมาณ 67,800 และ 67,500 บาท) ขณะที่แนวต้านสำหรับการทำกำไรเบื้องต้นประเมินไว้ที่ $4,650 (ประมาณ 69,200 บาท) และหากราคาสามารถทะลุผ่านและขึ้นทำ All-Time High ใหม่ได้ จะมีเป้าหมายถัดไปอยู่ที่ $4,700 (ประมาณ 69,800 บาท)