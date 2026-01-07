"GCAP GOLD" ชี้ทองคำระอุ รับศักราชใหม่ “รอย่อซื้อ” ลุ้นฝ่าด่าน $4,450

จึแคป เปิดรับศักราชใหม่ระอุ ชี้ทองคำเข้าสู่ ช่วงวัดใจ แนะกลยุทธ์ “รอย่อซื้อ” รับปัจจัยบวกภูมิรัฐศาสตร์ หลังสหรัฐฯ บุกเวเนซุเอลา และเกาหลีเหนือทดสอบจรวด จับตาแนวรับสำคัญ $4,300
นางสาวอารีรัตน์ มุราชัย หัวหน้านักวิเคราะห์ บริษัท จีแคป จำกัด หรือ GCAP GOLD เปิดเผยว่า ทิศทางตลาดทองคำเปิดรับศักราชใหม่ร้อนระอุ โดยเปิดสัปดาห์แรกของปี 2569 ตลาดการเงินโลกต้องเผชิญกับความผันผวนจากปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีความรุนแรง โดยเฉพาะกรณีสหรัฐฯ เดินหน้าจัดการเวเนซุเอลาอย่างจริงจัง และดำเนินปฏิบัติการทางทหารเข้าควบคุมตัวประธานาธิบดี นิโคลัส มาดูโร พร้อมประกาศความพยายามเข้าควบคุมสถานการณ์ภายในประเทศดังกล่าวอย่างไม่มีกำหนด สะท้อนถึงบทบาทเชิงรุกของสหรัฐฯ และเพิ่มความไม่แน่นอนต่อเสถียรภาพทางการเมืองและพลังงานโลก ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนต่อความต้องการถือครองทองคำตลอดสัปดาห์นี้
อีกทั้งสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคเอเชียที่เพิ่มน้ำหนักให้นักลงทุนส่วนใหญ่ เริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเข้าสู่โหมดระมัดระวังอย่างชัดเจน หลังจากมีรายงานว่าเกาหลีเหนือได้ทำการยิงขีปนาวุธครั้งใหม่ในช่วงที่ผ่านมา แม้ว่าในเบื้องต้นเหตุการณ์ดังกล่าวจะยังไม่ส่งผลกระทบเชิงเศรษฐกิจโดยตรงทันที แต่อาจกระตุ้นให้เกิดแรงซื้อเชิงป้องกันความเสี่ยงในตลาดการเงินโลก โดยเฉพาะช่วงที่นักลงทุนยังคงขาดความเชื่อมั่นต่อทิศทางและเสถียรภาพของเศรษฐกิจโลกในภาพรวม ส่งผลให้ราคาทองคำในปัจจุบันได้รับแรงประคองอย่างแข็งแกร่งจากปัจจัยด้านจิตวิทยาการลงทุน
พร้อมกันนี้ยังมีปัจจัยการให้น้ำหนักหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ส่งสัญญาณชัดเจนว่าอาจมีการเปิดตัวผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) คนใหม่ช่วงต้นเดือนมกราคมนี้ ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อความคาดหวังด้านนโยบายการเงินในระยะถัดไป ควบคู่กับการประกาศข้อมูลตลาดแรงงานสำคัญ อย่าง Nonfarm Payrolls ซึ่งเป็นตัวแปรที่ตลาดใช้ประเมินท่าทีของเฟดในการประชุมเดือนมกราคม ทั้งนี้หากข้อมูลเริ่มสะท้อนการชะลอตัว จะเป็นแรงหนุนต่อ ราคาทองคำในเชิงพื้นฐาน
อย่างไรก็ตาม หากพิจารณามุมมองการลงทุนทองคำเชิงกลยุทธ์ ทางฝ่ายวิจัย แนะนำ ให้รอย่อซื้อบริเวณ $4,300 / $4,250 ภายใต้ปัจจัยตลาดยังอยู่ในช่วงวัดใจจากแรงขายในภาพรายสัปดาห์ ส่งผลให้ฝั่งซื้อยังคงต้องเน้นความระมัดระวังเป็นหลัก แต่อย่างไรก็ตามจากข่าวบวกที่เริ่มทยอยเข้ามาสนับสนุน ให้ราคาเริ่มฟื้นตัว โดยหากราคาสามารถยืนเหนือบริเวณ $4,400 / $4,450 ได้จะถือเป็นสัญญาณเชิงบวกที่ช่วยลดแรงกดดันและเปิดโอกาสให้ราคาปรับตัวขึ้นในระยะถัดไป ในทางกลับกันหากราคาหลุดต่ำกว่า $4,300 มีความเสี่ยงที่ราคาจะพักฐานลงไปทดสอบบริเวณ $4,250 ซึ่งจะเป็นจุดเข้าซื้อเล่นรอบถัดไป
ในส่วนของทิศทางราคาทองคำไทยนั้น แนะนำหาจังหวะทยอยสะสมเมื่อราคาอ่อนตัวใกล้บริเวณ 64,500 – 63,800 บาท โดยสามารถแบ่งขายทำกำไรบริเวณ 65,700 – 66,000 บาท ทั้งนี้หากราคาทองโลกยังไม่สามารถยืนเหนือระดับ $4,450 ได้ แนะนำให้บริหารพอร์ตโดยถือครองทองคำไทยในสัดส่วน ที่เหมาะสม และทยอยขายเป็นรอบ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนในระยะสั้น