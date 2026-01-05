ซีจีเอสมองหุ้นไทย Q1/69 โต้คลื่นลมการเมือง แนะเก็บหุ้น Defensive ชูสื่อสาร-การแพทย์-อุปโภค-แบงก์โดดเด่น

ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) หรือ CGSI ระบุว่า ประเทศไทยจะจัดการเลือกตั้งทั่วไปในวันอาทิตย์ที่ 8 ก.พ. 69 ขณะที่ผลสำรวจของนิด้าโพลที่จัดทำขึ้นช่วงกลางเดือนธ.ค.68 ชี้ว่าแม้พรรคประชาชนจะยังมีคะแนนนิยมนำหน้าพรรคการเมืองอื่น แต่คะแนนนิยมของพรรคเริ่มลดลง นอกจากนี้ ผลสำรวจยังแสดงให้เห็นว่าประชาชนที่ยังไม่ตัดสินใจว่าจะสนับสนุนพรรคการเมืองใดในการเลือกตั้งครั้งนี้มีจำนวนมากขึ้น จึงเชื่อว่าคะแนนนิยมของพรรคประชาชนเริ่มลดลงหลังโหวตให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ในเดือนก.ย. 68
รวมทั้ง เชื่อว่าคนไทยบางส่วนอาจไม่พอใจกับท่าทีของพรรคประชาชนที่มีต่อทหารไทยในช่วงที่มีความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา แม้จะเริ่มอ่อนลงในภายหลัง ดังนั้น จึงมองว่ายังต้องรอดูว่าพรรคประชาชนจะสามารถเรียกคืนคะแนนนิยมจากประชาชนที่ให้การสนับสนุนพรรคในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วได้หรือไม่
อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าพรรคประชาชนน่าจะยังเป็นพรรคใหญ่ที่สุด (มีจำนวนส.ส.ในสภามากที่สุด) หลังการเลือกตั้งครั้งนี้ ตามด้วยพรรคภูมิใจไทย, พรรคเพื่อไทย, พรรคกล้าธรรม และพรรคประชาธิปัตย์ หากเป็นไปตามโพล แต่พรรคประชาชนน่าจะยังมีที่นั่งในสภาไม่พอจัดตั้งรัฐบาลแบบพรรคเดียวได้ ขณะที่พรรคภูมิใจไทยน่าจะไม่เข้าร่วมกับพรรคประชาชนเพื่อจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ เพราะประกาศไว้ว่าจะไม่สนับสนุนพรรคการเมืองที่ต้องการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ซึ่งน่าจะหมายถึงพรรคประชาชน
ดังนั้น ฝ่ายวิเคราะห์ฯจึงเชื่อว่าพรรคภูมิใจไทยอาจจับมือกับพรรคเพื่อไทยและพรรคกล้าธรรมจัดตั้งรัฐบาล โดยไม่รวมพรรคประชาธิปัตย์ที่เคยกล่าวว่าจะไม่ทำงานร่วมกับพรรคกล้าธรรม จึงมองว่าความไม่แน่นอนทางการเมืองจะยังมีอยู่จนกว่าจะมีการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ ซึ่งน่าจะเป็นช่วงกลางเดือนเม.ย.69
ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ CGSI เชื่อว่าปัจจัยลบทางการเมืองช่วงสองสามเดือนข้างหน้า จะยังกดดันตลาดหุ้นไทยและอาจทำให้มีแรงเทขายจากนักลงทุนต่างชาติมากขึ้น ทั้งนี้แม้ว่านักลงทุนต่างชาติจะกลับมาซื้อสุทธิ 6 พันล้านบาทในเดือนธ.ค.68 แต่ยังคงขายสุทธิ 1.07 แสนล้านบาทในปี 68
ดังนั้น จึงแนะนำให้เพิ่มน้ำหนักการลงทุน (Overweight) ในกลุ่มโทรคมนาคม, กลุ่มการแพทย์, กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค และกลุ่มธนาคาร ขณะที่แนะนำให้ลดน้ำหนักการลงทุน (Underweight) ในกลุ่มพลังงาน, กลุ่มปิโตรเคมี และกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ส่วนหุ้น Top pick ได้แก่ ADVANC, BCPG, BDMS, CPN, MOSHI, MTC, PR9, SCB และ TRUE
แม้ว่าความไม่แน่นอนทางการเมืองจะกดดันตลาดหุ้นในไตรมาส 1/69 แต่เชื่อว่า downside มีจำกัด เนื่องจาก ดัชนี SET ปรับตัวลง 10% ในปี 68 และปรับตัวลง 22% นับจากสิ้นปี 65 ปัจจุบัน SET ซื้อขายอยู่ที่ P/E 14 เท่าในปี 69 หรือประมาณ -1SD จากค่าเฉลี่ย 10 ปี อย่างไรก็ตาม หากไม่รวมหุ้น DELTA SET จะซื้อขายอยู่ที่ P/E ประมาณ 12.6 เท่าในปี 69 ซึ่งเชื่อว่ายังน่าสนใจ
CGSI จึงคงเป้าดัชนี SET ในสิ้นปี 69 อยู่ที่ 1,400 จุด หรือเท่ากับ P/E 15 เท่าในปี 70 หรือ -0.75SD จากค่าเฉลี่ย 10 ปี โดยมองว่ารัฐบาลใหม่ที่มีพรรคภูมิใจไทยและพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำ และสถิตินักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นจะช่วยกระตุ้นการซื้อขายในตลาด ส่วนกรณีหากมีการปะทะกันรอบใหม่ระหว่างไทยและกัมพูชา รวมทั้งหากเลื่อนกำหนดการเลือกตั้ง อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อตลาดหุ้นไทย