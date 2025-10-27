หุ้ยปิดเช้าพุ่ง 16.28 จุด DELTA แรงจัด-ส่งออกไทยทะลุคาดการณ์-เก็งเฟดรอบนี้ลดดอกเบี้ย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดช่วงเช้าวันนี้ 1,330.19 จุด เพิ่มขึ้น 16.28 จุด (+1.24%) มูลค่าซื้อขายราว 30,962.22 ล้านบาท
การซื้อขายช่วงเช้า ดัชนีปรับตัวขึ้นโดยทำระดับสูงสุด 1,345.86 จุด และต่ำสุด 1,324.07 จุด
นายวิจิตร อารยะพิศิษฐ นักกลยุทธ์การลงทุน บล.ลิเบอเรเตอร์ กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้ได้รับโมเมนตัมบวกทั้งจากปัจจัยในประเทศและต่างประเทศ
ปัจจัยในประเทศ แรงหนุนหลักมาจาก DELTA และกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ หลัง DELTA รายงานผลประกอบการไตรมาส 3/68 ดีกว่าตลาดคาด ประกอบกับ DELTA จัดประชุมนักวิเคราะห์ให้ข้อมูลแนวโน้มในไตรมาส 4/68 ยังมีโมเมนตัมของการเติบโตต่อ โดยคาดกำไรจะขยายตัวทั้ง QoQ และ YoY
นอกจากนี้ ช่วงเช้ามีการเปิดเผยตัวเลขส่งออกไทยเดือนก.ย.68 ขยายตัวสูงถึง 19% YoY ดีกว่าที่ตลาดคาดที่ 7.2% และดุลการค้าพลิกกลับมาเกินดุลเป็นโมเมนตัมบวกหนุนตลาดอีกแรง
ขณะที่ปัจจัยต่างประเทศ การเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯออกมาต่ำกว่าคาด เพิ่มน้ำหนักโอกาสในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) สัปดาห์นี้ให้ชัดเจนมากขึ้น
แนวโน้มช่วงบ่ายคาดตลาดยังแกว่งในแดนบวกได้ต่อเนื่องตามทิศทางตลาดต่างประเทศ ประกอบกับระยะสั้นยังไม่มีปัจจัยลบเข้ามากระทบ โดยให้กรอบแนวรับ 1,320 จุด และแนวต้านใหม่ที่ 1,350 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 2,920.85 ล้านบาท ปิดที่ 224.00 บาท เพิ่มขึ้น 19.00 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 2,587.94 ล้านบาท ปิดที่ 181.00 บาท ลดลง 2.00 บาท
PTT มูลค่าการซื้อขาย 1,984.38 ล้านบาท ปิดที่ 31.75 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
SCB มูลค่าการซื้อขาย 1,778.43 ล้านบาท ปิดที่ 132.00 บาท ลดลง 1.50 บาท
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 1,365.04 ล้านบาท ปิดที่ 314.00 บาท เพิ่มขึ้น 6.00 บาท