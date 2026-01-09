หุ้นปิดบวก 0.49 จุด รีบาวด์ไม่ไหวเจอแรงขายหนีงบ Q4 กดดัน เกาะติดศาลสูงสหรัฐชี้ชะตภาษีทรัมป์

SET ปิดวันนี้ที่ 1,254.09 จุด เพิ่มขึ้น 0.49 จุด (+0.04%) มูลค่าซื้อขาย 32,668.65 ล้านบาท
การซื้อขายหุ้นวันนี้ ดัชนีรีบาวด์ขึ้นมา และค่อยลดช่วงบวกลงมา โดยทำจุดสูงสุด 1,265.09 จุด และจุดต่ำสุด 1,251.95 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 197 หลักทรัพย์ ลดลง 238 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 223 หลักทรัพย์
นายวทัญ จิตต์สมนึก ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.พาย กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้แม้ภาคเช้ารีบาวด์กลับขึ้นมา จากหุ้น DELTA ราคาฟื้นตัวจากที่ปรับลงไปแรง แต่ระหว่างวันก็เริ่มเห็นการซึมตัวของดัชนีเนื่องจากไม่มีปัจจัยใหม่
ขณะเดียวกัน ช่วงที่ดัชนีลดช่วงบวกเผชิญแรงขายหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาล จากปัจจัยเฉพาะตัวเกี่ยวข้องกับผลกระทบจากธุรกิจประกัน อีกทั้งมีแรงขายทำกำไรนกลุ่มแบงก์และสื่อสารออกมา จากที่ใกล้เข้าสู่การรายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 4/68 ทำให้นักลงทุนอาจขายลดความเสี่ยงจากความไม่แน่นอน
แนวโน้มสัปดาห์หน้ายังคงต้องติดตามปัจจัยจากสหรัฐ คืนนี้จะมีการตัดสินของศาลสูงสหรัฐเกี่ยวกับภาษีทรัมป์ การรายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรและตัวเลขการว่างงานของสหรัฐ โดยให้แนวต้าน 1,270 จุด แนวรับ 1,230 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 4,038.27 ล้านบาท ปิดที่ 165.00 บาท เพิ่มขึ้น 3.00 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 2,872.37 ล้านบาท ปิดที่ 191.50 บาท ลดลง 3.00 บาท
BH มูลค่าการซื้อขาย 1,643.17 ล้านบาท ปิดที่ 147.50 บาท ลดลง 7.00 บาท
KTB มูลค่าการซื้อขาย 1,254.37 ล้านบาท ปิดที่ 28.50 บาท ลดลง 0.25 บาท
GULF มูลค่าการซื้อขาย 1,186.74 ล้านบาท ปิดที่ 43.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท