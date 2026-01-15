หุ้นปิดพุ่ง 17.09 จุดหลังทะลุ 1,250 รับแรงซื้อกลับ DELTA-ค้าปลีก ลุ้นงบ บจ.-คดีภาษีทรัมป์

ดัชนี SET ปิดวันนี้ที่ 1,261.39 จุด เพิ่มขึ้น 17.09 จุด (+1.37%) มูลค่าซื้อขาย 44,226.33 ล้านบาท
การซื้อขายหุ้นวันนี้ ดัชนีปรับตัวขึ้นตลอดวัน โดยทำจุดสูงสุด 1,262.83 จุด และ จุดต่ำสุด 1,236.86 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 352 หลักทรัพย์ ลดลง 133 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 176 หลักทรัพย์
นายกิจพณ ไพรไพศาลกิจ รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นค่อนข้างดีกว่าตลาดหุ้นในภูมิภาค โดยตลาดต่างประเทศเป็นการหมุนกลุ่มลงทุนหลังตลาดหุ้นสหรัฐฯ วานนี้หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีปรับตัวลง เม็ดเงินไหลเข้าหุ้นกลุ่มขนาดกลาง-เล็ก ส่งผลให้ตลาดหุ้นในเอเชียที่อิงกับเทคโนโลยีหลายตลาดปรับตัวลงตามไปด้วย ขณะที่ตลาดหุ้นจีนถูกแรงขายทำกำไรหลังคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของจีน (CSRC) ปรับเพิ่มเกณฑ์การวางเงินประกันขั้นต่ำสำหรับการกู้ยืมเพื่อซื้อหุ้นเป็น 100% จากเดิม 80% ส่งผลให้เม็ดเงินในภูมิภาคไหลเข้าตลาดที่ก่อนหน้านี้ยังขึ้นไปไม่มาก
ความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นบ้านเราวันนี้ ส่วนใหญ่ปรับตัวบวกกระจายกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มที่ก่อนหน้านี้ลงมาแรง โดยดัชนีได้แรงหนุนหลักจาก DELTA กลุ่มค้าปลีก และกลุ่มการเงิน อย่างไรก็ตาม กลุ่มธนาคารพาณิชย์ปรับตัวลงจากแรงขายทำกำไร หลัง TISCO รายงานผลประกอบการออกมาตามคาด แต่กำไรจากการลงทุนลดลง สะท้อนว่าหุ้นตัวอื่น ๆ ในกลุ่มอาจลดลงตามไปด้วย
ทั้งนี้ ภาพรวมตลาดส่วนใหญ่เคลื่อนไหวแดนบวก แต่มีบางตัว โดยเฉพาะ ITD ร่วงแรงจากปัจจัยลบเฉพาะตัว
แนวโน้มวันพรุ่งนี้คาดดัชนีแกว่งในกรอบ หลังจากฟื้นขึ้นมาตัวเหนือ 1,250 จุดซึ่งเป็นแนวรับสำคัญ ทำให้ตลาดคาดหวังการฟื้นตัวต่อเนื่อง แนะติดตามการเปิดเผยผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ซึ่งสัปดาห์หน้าคือมีการรายงานผลประกอบการกลุ่มบรรจุภัณฑ์ และกลุ่มปิโตรเคมี ซึ่งตลาดคาดผลประกอบการอาจไม่ได้ดีมาก ขณะที่ปัจจัยต่างประเทศติดตามการพิจารณาคดีภาษีของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ซึ่งมีความไม่แน่นอนเนื่องจากยังไม่มีคำตัดสิน โดยให้กรอบแนวรับ 1,250 จุด และแนวต้าน 1,275 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 3,478.55 ล้านบาท ปิดที่ 164.50 บาท เพิ่มขึ้น 4.50 บาท
PTT มูลค่าการซื้อขาย 2,529.78 ล้านบาท ปิดที่ 32.75 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 2,096.17 ล้านบาท ปิดที่ 339.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท
GULF มูลค่าการซื้อขาย 1,998.33 ล้านบาท ปิดที่ 43.25 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง
TRUE มูลค่าการซื้อขาย 1,876.18 ล้านบาท ปิดที่ 11.90 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง