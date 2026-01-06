หุ้นปิดเช้าลบ 2.84 จุดตามแรงขายทำกำไรหุ้นใหญ่สลับซื้อกลุ่มโรงกลั่น-โรงไฟฟ้าเข้าธีมปันผล

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดช่วงเช้าวันนี้ 1,277.21 จุด ลดลง 2.84 จุด (-0.22%) มูลค่าซื้อขายราว 21,650 ล้านบาท
การซื้อขายช่วงเช้าดัชนีย่อตัว โดยทำจุดสูงสุด 1,282.43 จุด และต่ำสุด 1,271.74 จุด
นายกิจพณ ไพรไพศาลกิจ รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) กล่าวว่าตลาดหุ้นไทยเช้านี้มีแรงขายทำกำไรในหุ้นขนาดใหญ่ที่เมื่อวานขึ้นมาแรง โดยเฉพาะ DELTA และ AOT กดดันดัชนีราว 6 จุด ทั้งนี้ราคาหุ้น AOT ปรับตัวลงแม้ยังมีปัจจัยบวกจากการปรับขึ้นค่า PSC แต่ระยะสั้น Upside จำกัด ราคาเริ่มตึงตัวทำให้มีแรงขายทำกำไรออกมา
อย่างไรก็ตาม หุ้นกลุ่มอื่น ๆ ไม่ได้ปรับตัวลงแรง โดยเช้านี้ตลาดให้น้ำหนักกับหุ้นในธีมปันผล อาทิ กลุ่มโรงกลั่น โรงไฟฟ้า ซึ่งเป็นหุ้นปลอดภัย และจ่ายปันผลไม่ต่ำกว่า 4% อย่างไรก็ตาม ภาพรวมยังรอปัจจัยใหม่ขับเคลื่อน ระยะถัดไปแนะติดตามตัวเลขเศรษฐกิจ โดยโมเมนตัมครึ่งแรกของปี 69 อาจชะลอตัวจากฐานสูงในปีก่อน รวมทั้งการยุบสภาทำให้หลายนโยบายหยุดไปและขาดแรงส่งกดดันหุ้นที่อิงเศรษฐกิจในประเทศ ทำให้หุ้นที่อิงต่างประเทศเคลื่อนไหวได้ดีกว่า
รวมทั้ง ต้องติดตามความเคลื่อนไหวราคาน้ำมันดิบ ซึ่งระยะยาวตลาดกังวลราคาน้ำมันปรับตัวลง เนื่องจากการผลิตเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม คาดราคาน้ำมันดิบทรงตัวทำให้ดาวน์ไซด์จำกัด ส่งผลให้ผลประกอบการน่าจะไม่มีดาวน์ไซด์และจ่ายปันผลได้ตามคาด ทำให้กลุ่มพลังงานอาจมีความเคลื่อนไหวได้ดี
แนวโน้มตลาดหุ้นไทยช่วงบ่ายคาดเคลื่อนไหวในกรอบ โดยให้แนวต้าน 1,286 จุด และแนวรับ 1,264 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 2,072.64 ล้านบาท ปิดที่ 184.00 บาท ลดลง 1.50 บาท
AOT มูลค่าการซื้อขาย 2,055.41 ล้านบาท ปิดที่ 51.25 บาท ลดลง 3.25 บาท
SCB มูลค่าการซื้อขาย 1,250.40 ล้านบาท ปิดที่ 140.50 บาท ลดลง 1.50 บาท
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 1,226.42 ล้านบาท ปิดที่ 322.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท
TOP มูลค่าการซื้อขาย 968.56 ล้านบาท ปิดที่ 39.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.75 บาท