อนันดาฯโชว์สภาพคล่องการเงินเยี่ยมประกาศชำระคืนหุ้นกู้เต็ม2,823ลบ.

อนันดาฯ ย้ำความเชื่อมั่นต้นปี ชำระคืนหุ้นกู้เต็มจำนวน 2,823 ลบ. ตามกำหนด 15 ม.ค.นี้ โชว์ศักยภาพการบริหารงาน ยอดขายไตรมาส 4 ฟื้นตัวสูงถึง 43% จากไตรมาส 3พร้อมรักษาระดับยอดโอนไตรมาส 4 มูลค่า 3,418 ลบ. ท่ามกลางสถานการณ์ท้าทายพร้อมส่งแคมเปญใหม่ LET’S MOVE เพื่อคนเมือง
นายชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ANAN กล่าวว่า อนันดาฯ ให้ความสำคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินอย่างเข้มงวด โดยการชำระคืนหุ้นกู้ครบเต็มจำนวนตามกำหนดตลอดมา ซึ่งสะท้อนถึงวินัยทางการเงินและความแข็งแกร่งในการบริหารสภาพคล่องของอนันดาฯ อย่างชัดเจน
“อนันดาฯขอขอบคุณนักลงทุนและผู้ถือหุ้นกู้ทุกท่านเป็นอย่างสูงสำหรับความไว้วางใจและการสนับสนุนที่มีให้กับอนันดาฯ มาโดยตลอดในหลายปีที่ผ่านมา การชำระคืนหุ้นกู้อย่างต่อเนื่อง รวมมูลค่ากว่า 20,752 ล้านบาท ตั้งแต่ปี 2566 จนถึงปัจจุบัน เป็นเครื่องยืนยันถึงความตั้งใจของบริษัทฯ ในการดูแลนักลงทุนในทุกสถานการณ์”
นายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ANAN กล่าวว่า ในไตรมาส 4 สามารถสร้างผลงานได้อย่างดี ทำให้บริษัทมีมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์รวมทั้งปี 2568 กว่า 9,800 ล้านบาท ควบคู่กับการสร้างยอดขาย โดยมียอดขายรวมทั้งปีกว่า 8,400 ล้านบาท โดยเฉพาะการฟื้นตัวของยอดขายในช่วงไตรมาสที่ 4 ซึ่งฟื้นตัวสูงถึง 43% เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 และยอดโอนไตรมาส 4 สูงถึง 3,418 ล้านบาท ใกล้เคียงกับไตรมาส 3 ท่ามกลางสถานการณ์ที่ท้าทาย สะท้อนถึงความต้องการที่อยู่อาศัยในทำเลศักยภาพ และความเชื่อมั่นของลูกค้าที่มีต่อแบรนด์อนันดาฯ พร้อมมุ่งเน้นการบริหารพอร์ตโครงการอย่างสมดุล ควบคุมต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และบริหารกระแสเงินสดอย่างรอบคอบเพื่อรองรับแผนธุรกิจในระยะต่อไป
นายพงศ์อนันต์ สุขเกษม ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด ANAN กล่าวว่า เริ่มต้นปีใหม่นี้ อนันดาฯ ยังคงยืนหยัดในความตั้งใจที่จะเดินไปพร้อมกับชีวิตของคนเมือง ภายใต้แคมเปญ LET’S MOVE มุ่งมั่นไปต่อกับชีวิตเมือง ที่ไม่ใช่แค่การย้ายที่อยู่ แต่คือการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ขยับขยายชีวิตในแบบที่ต้องการ กับโครงการที่อยู่อาศัยคุณภาพทั้งคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้า บ้านเดี่ยวทำเลศักยภาพ และทาวน์โฮมที่คุ้มค่าในทุกเซกเมนต์ ทุกกลุ่มราคา และทุกโลเคชั่นที่ตอบโจทย์คนเมือง ชวนทุกคนพร้อมเริ่มต้นและก้าวต่อไปด้วยกันกับอนันดาฯ รองรับทุกจังหวะของการเริ่มต้น ไม่ว่าจะเป็นการย้ายบ้าน การเริ่มงานใหม่ หรือการเปลี่ยนแปลงช่วงสำคัญของชีวิต ซึ่งเชื่อว่าการอยู่อาศัยไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของที่อยู่อาศัย แต่คือการสนับสนุนให้คนเมืองสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่อย่างมั่นใจในทุกช่วงเวลา พร้อมมุ่งพัฒนาทั้งทำเล ฟังก์ชัน และประสบการณ์การอยู่อาศัย เพื่อให้ลูกค้าสามารถ ‘MOVE’ ไปต่อกับชีวิตได้ทันทีตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาอยู่
“ทั้งหมดนี้ คือการเริ่มต้นปีที่ดี ที่อนันดาฯ ต้องการมอบสิ่งดี ๆ ให้กับลูกค้า และขอขอบคุณผู้ถือหุ้นกู้ และนักลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจและมั่นใจในสินค้าและบริการของอนันดาฯ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในหุ้นกู้ หรือการสนับสนุนโครงการในปัจจุบัน และโครงการใหม่ ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต อนันดาฯ ขอขอบคุณด้วยความจริงใจ ลูกค้าที่สนใจสามารถติดตามสิ่งใหม่ ๆ ที่อนันดาฯ จะนำเสนออย่างต่อเนื่อง รวมถึงหุ้นกู้ และโครงการใหม่ ๆ สำหรับคนเมืองในอนาคตเพื่อให้ชีวิตเมืองไปต่ออย่างดีที่สุดในทุก ๆ วัน” นายชานนท์ กล่าว