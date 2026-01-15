LPNเตรียมคืนหนี้หุ้นกู้ครบ 682 ล.สิ้น ม.ค.นี้

แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ เตรียมชำระคืนหุ้นกู้ครบกำหนดเต็มจำนวน มูลค่า 682 ล้านบาท สิ้นเดือน ม.ค.นี้ โชว์ศักยภาพการบริหารสภาพคล่องทางการเงินที่แข็งแกร่ง สร้างความเชื่อมั่นนักลงทุน พร้อมเดินหน้าออกหุ้นกู้ชุดใหม่ เร็วๆ นี้
นางสาวดารณี ฉัตรพิริยะพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจที่ผ่านมา LPN ให้ความสำคัญกับการบริหารสภาพคล่องทางการเงินให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ตั้งแต่การบริหารภาระอัตราหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) ตั้งแต่ปี 2566 ให้ต่ำลงได้อย่างต่อเนื่อง โดยปี 2569 ยังมีเป้าหมายลดภาระอัตราหนี้สินต่อทุนให้ต่ำลงจากเดิมไม่น้อยกว่า 20% จากปี 2568 ซึ่งเป็นการยืนยันถึงวินัยทางการเงินของบริษัทฯ รวมถึงพยายามควบคุมหนี้สิน การคืนหุ้นกู้ และการรักษากระแสเงินสด เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
“LPN ให้ความสำคัญต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน จึงมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจด้วยวินัยทางการเงินที่เป็นระบบ ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการอย่างรอบคอบและโปร่งใส ทำให้การออกหุ้นกู้แต่ละครั้งได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุนมาโดยตลอด อีกทั้งยังสามารถชำระทั้งดอกเบี้ยและเงินต้นได้ตรงตามกำหนดทุกครั้ง โดยล่าสุด บริษัทพร้อมชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนทั้งดอกเบี้ยและเงินต้นมูลค่ารวม 682 ล้านบาท อย่างครบถ้วนไว้เรียบร้อยแล้ว และเตรียมประกาศจ่ายคืนในวันที่ 26 มกราคม นอกจากนั้น ยังมีแผนจะออกหุ้นกู้ชุดใหม่ในเร็วๆ นี้” นางสาวดารณี กล่าว
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 4/2568 ถือว่ามีทิศทางที่ดี และเป็นไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่น เนื่องจากมีการรับรู้รายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์โครงการคอนโดมิเนียมใหม่ อาทิ โครงการคอนโด เอิร์น บาย แอล.พี.เอ็น. มูลค่าโครงการ 2,100 ล้านบาท ปัจจุบันมียอดขายแล้วประมาณ 45% ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายจากสัดส่วนที่เปิดขาย และเริ่มทยอยส่งมอบแล้วในช่วงปลายปี 2568 สะท้อนให้เห็นถึงการตอบรับที่ดีจากกลุ่มลูกค้าทั้งอยู่อาศัยจริง และนักลงทุน แม้ภาพรวมในปีที่ผ่านมา จะเป็นปีที่ต้องเผชิญความท้าทายจากปัจจัยภายนอกจากหลายๆ ด้าน ทั้งสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัว และสถานการณ์โลกที่มีความผันผวน แต่บริษัทยังสามารถบริหารจัดการองค์กรโดยให้ความสำคัญกับความระมัดระวังในการดำเนินธุรกิจอย่างรอบด้าน และพร้อมเดินหน้าสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงในปี 2569 ต่อไป