LPNเปิดตัวBAAN 365 สุขุมวิท77เปิดราคาเริ่มต้น28ล.มูลค่า1,250ล.

แอล.พี.เอ็น.ฯ เปิดตัว BAAN 365 SUKHUMVIT 77 บ้านหรูมูลค่า 1,250 ล้านบาท เน้นความเป็นส่วนตัวเพียง 38 หลัง ราคาเริ่มต้น 28 ชูแนวสคิดออกแบบ "A PLACE OF MIND" ที่แห่งใจ นิยามใหม่ของ Oasis of Living ถ้ำแห่งความสงบ ตอบโจทย์ความต้องการใช้ชีวิตที่ลงตัว
รายงานข่าวจาก บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ LPN เปิดเผยว่า LPN ได้เปิดตัว โครงการ BAAN 365 SUKHUMVIT 77 โครงการยบ้านทหรู ที่ให้ความสำคัญกับวิถีชีวิตของผู้คนในปัจจุบัน ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การอยู่อาศัย การใช้เวลาบนพื้นที่ส่วนตัวของแต่ละคนภายในบ้าน เน้นการออกแบบบ้านให้รู้สึกถึงความโปร่ง สว่าง และลื่นไหล เพื่อให้ทุกก้าวเดินของผู้อาศัยได้รู้สึกผ่อนคลาย และได้สัมผัสได้ถึงความสงบอย่างเป็นธรรมชาติ ทั้งการจัดวางฟังก์ชันสำคัญ เช่น โถง บันได ครัว ห้องน้ำ ไว้ในโซนเดียวกันทั้งหมด เพื่อลดความรบกวนต่อพื้นที่อยู่อาศัย และสามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้ตามวิถีของครอบครัว
และยังออกแบบเพื่อสร้างพื้นที่ “Third Space” ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ชีวิตจริง เช่น มุมทำงานที่ไม่ปิดทึบ พื้นที่ทำกิจกรรมส่วนตัวที่ยังมองเห็นสมาชิกในบ้าน ที่ช่วยให้ทุกคนมีพื้นที่ของตัวเองโดยไม่ตัดขาดจากกัน ซึ่งพื้นที่นี้จะช่วยให้ “บ้านเป็นที่ของทุกคน” และทำให้เวลาที่มารวมกัน
ขณะที่การตกแต่งภายใน จะเน้นการสร้างแนวคิดการอยู่อาศัยที่ชูถึงความเป็น Oasis of Living ผลงานการดีไซน์ของ Interior Vision กับการตกแต่งบ้าน Type S (SUNSHINE) มาใช้เป็นแนวคิดหลักของการตกแต่งที่ต้องการจะสื่อให้สัมผัสถึงความเป็น “ถ้ำแห่งความสงบ” ที่นำสีความเป็นธรรมชาติจากในถ้ำอย่าง Larvikite เข้ามาเป็นแรงบันดาลใจในการตกแต่ง ที่ต้องการสื่อให้รู้สึกถึงความโมเดิร์น เรียบ เท่ มีความเป็นตัวเอง ผ่านการออกแบบพื้นที่ใช้สอย รวมถึงการเลือกเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งที่นำมาใช้ในแต่ละพื้นที่ของบ้าน
สำหรับ โครงการ BAAN 365 SUKHUMVIT 77 เป็นโครงการบ้านเดี่ยวระดับพรีเมียม ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท 77 (อ่อนนุช 46) บนที่ดินประมาณ 9 ไร่ พื้นที่ดินขนาดเริ่มต้น 50-70 ตร.ว. พื้นที่ใช้สอยเริ่มต้น 331-493 ตร.ม. มูลค่าโครงการรวม 1,250 ล้านบาท ที่ให้ความเป็นส่วนตัวเพียง 38 หลัง ราคาเริ่มต้น 28 ล้านบาท
โดยมีแบบบ้านให้เลือก 3 แบบ คือ 1.SUNSHINE (S) พื้นที่ใช้สอย 331 ตารางเมตร ที่เดินเริ่มต้น 50 ตารางวา 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 2. MEMORY (M) พื้นที่ใช้สอย 369 ตารางเมตร ที่เดินเริ่มต้น 60 ตารางวา 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำและ 3. LEGACY (L) พื้นที่ใช้สอย 493 ตารางเมตร ที่เดินเริ่มต้น 70 ตารางวา 4 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ 4 พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ทั้งคลับเฮาส์, ฟิตเนส, สระว่ายน้ำระบบเกลือ, Co-working Space อีกทั้งยังโอบล้อมไปด้วยความเขียวขจีของต้นไม้ที่อยู่ภายในบ้าน และรอบๆ บ้าน