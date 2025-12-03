"ไมลีย์ ไซรัส" คอนเฟิร์มหมั้น แม็กซ์ โมแรนโด หลังโชว์แหวนเพชรบนพรมแดง เปรย “ฉันยังรู้สึกประหลาดใจอยู่เลย”
ไมลีย์ ไซรัส จุดกระแสข่าวหมั้นทันทีเมื่อเดินพรมแดงคู่กับแฟนหนุ่ม แม็กซ์ โมแรนโด ในงานรอบปฐมทัศน์ภาพยนตร์ Avatar: Fire and Ash ที่ลอสแอนเจลิส โดยเธอปรากฏตัวพร้อมแหวนเพชรเม็ดเด่นบนมือซ้าย ทำให้เกิดการคาดเดาไปทั่วโลกออนไลน์
หลังจากปล่อยให้ลือกันอยู่พักหนึ่ง ไมลีย์ได้ออกมายืนยันเองว่าเธอได้หมั้นกับแม็กซ์จริง หลังคบหากันมานานกว่า 4 ปี ข่าวได้รับการยืนยันจากหลายสื่อใหญ่ รวมถึง Page Six และ People
งานพรมแดงดังกล่าวจัดขึ้นที่ Dolby Theatre ในฮอลลีวูด ซึ่งเป็นงานเปิดตัวภาพยนตร์ของดิสนีย์ Avatar: Fire and Ash โดยเพลงของไมลีย์ในชื่อ “Dream As One” ยังเป็นหนึ่งในเพลงประกอบของภาพยนตร์ด้วย ไมลีย์วัย 33 ปี และแม็กซ์วัย 27 ปี ยืนถ่ายภาพคู่กันอย่างอบอุ่น ท่ามกลางแสงแฟลชที่จับจ้องไปยังแหวนเพชรเม็ดงามตั้งอยู่บนแถบทองหนา ซึ่งเห็นชัดในทุกช็อตบนพรมแดง
ต่อมาไมลีย์ให้สัมภาษณ์กับ People โดยยืนยันว่าเธอมีความสุขมากกับช่วงชีวิตตอนนี้ และเมื่อถูกถามถึงการหมั้น เธอบอกว่า “ฉันยังรู้สึกประหลาดใจอยู่เลยกับก้าวใหม่นี้ในความสัมพันธ์ของเรา” พร้อมกล่าวถึงแม็กซ์ ผู้เป็นมือกลองของวง Liily ว่าเป็นคนที่เธออยากใช้ชีวิตก้าวต่อไปด้วย
ไมลีย์ยังบอกว่า สิ่งที่เธอให้ความสำคัญคือความเป็นส่วนตัวของตัวเองและความสัมพันธ์ “สิ่งที่ฉันแชร์ได้คือ สำหรับเรา การมีพื้นที่ส่วนตัวและการเก็บทุกอย่างให้เล็กลงเป็นเรื่องที่ฉันไม่คิดว่าตัวเองจะรักษาไว้ได้—แต่ฉันทำได้ และมันทำให้ฉันมีตัวเลือกมากขึ้น ฉันคิดว่าการโตขึ้นทำให้ฉันระมัดระวังมากขึ้นกับสิ่งที่ฉันเปิดเผย”
เธอยังเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของตัวเองกับธีมของภาพยนตร์ Avatar ว่าเป็นเรื่องของ “ความรัก ความเข้มแข็งของครอบครัว การฟื้นฟูความสัมพันธ์ และคำว่าร่วมกันแล้วแข็งแกร่งกว่าเดิม” พร้อมบอกว่าเนื้อหาของภาพยนตร์ “สอดคล้องอย่างสมบูรณ์แบบกับช่วงชีวิตของเธอในตอนนี้”