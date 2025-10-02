หนุ่มรีโนเวตบ้านเจอ "ป้าข้างบ้าน" ทักแรง "ทรงตลก-ขายยาก" สวนกลับนิ่มๆ แต่จุกจนต้องเดินหนี

กลายเป็นประเด็นในโลกโซเชียล เมื่ออินฟลูเอนเซอร์หนุ่มเผชิญหน้ากับอดีตนายหน้าบ้านของตัวเองในคราบ "ป้าข้างบ้าน" ที่เข้ามาวิจารณ์สไตล์การออกแบบบ้าน ก่อนที่บทสนทนาจะจบลงที่ความเงียบ และการเปิดเผยความจริงสุดอึ้งที่เกี่ยวพันถึงคดีความในอดีต
กลายเป็นเรื่องราวสุดไวรัลในโลกออนไลน์ โดยเมื่อวันที่ 29 ก.ย. เมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊ก “Gunn Dernslow” อินฟลูเอนเซอร์สาย “สโลว” ได้โพสต์เล่าบทสนทนาชวนอมยิ้มกับคุณป้าในหมู่บ้านที่เข้ามาทักทายระหว่างที่กำลังปรับปรุงบ้านหลังเก่าเพื่อกลับเข้ามาอยู่เอง
เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อคุณป้าเดินเข้ามาทักว่า "ทำบ้านใหม่เหรอ" เจ้าของโพสต์จึงตอบกลับไปว่าใช่ครับ เพิ่งกลับมาอยู่ แต่บทสนทนากลับเข้มข้นขึ้น เมื่อคุณป้าเผยว่าตนเคยเป็นนายหน้าปล่อยเช่าบ้านหลังนี้มาก่อน พร้อมคอมเมนต์แบบไม่เกรงใจว่า "บ้านมันทรงตลกอะ ทรงประหลาด ขายยาก"
เจอคำวิจารณ์ตรงๆ แบบนี้ เจ้าของบ้านรุ่นใหม่ก็ไม่ยอมน้อยหน้า สวนกลับไปอย่างสุภาพแต่เฉียบคมว่า "อ๋อ มันเป็นสไตล์ modern loft ผสม mid century อะครับ ต้องเป็นคนมีสไตล์หน่อยครับถึงจะเข้าถึง" ทำเอาคุณป้าถึงกับไปไม่เป็น ยืนนิ่งไปชั่วครู่ ก่อนจะเดินจากไปแบบเงียบๆ
แต่เรื่องยังไม่จบแค่นั้น เพราะเจ้าของโพสต์ได้ทิ้งท้ายด้วยข้อความสุดพีกว่า
"มึงนี่เองที่ไปหลอกคนมาเช่าบ้านกู จนเขาทำเรื่องฟ้องร้องกัน อิป้า"
หลังจากโพสต์ถูกเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างล้นหลาม ส่วนใหญ่ชื่นชมในความใจเย็นและคำตอบที่เฉียบคมของเจ้าของบ้าน หลายคนบอกว่าเคยเจอสถานการณ์คล้ายๆ กัน และยกให้เป็นอีกหนึ่งตำนาน "ป้าข้างบ้าน" ที่จะถูกจดจำไปอีกนาน