ธอส. ครบ 6 รอบ 72 ปี เดินหน้าตอบแทนสังคมสู่ความยั่งยืน ส่งมอบบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เดินหน้าตอบแทนสังคมสู่ความยั่งยืน ส่งมอบบ้านภายใต้โครงการสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ปี 2568 ตลอด 15 ปี รวมแล้วกว่า 5,120 หลัง โดยปี 2568 ธอส. สามารถสร้างและซ่อมแซมบ้านรวม 258 หลัง และวันนี้ (8 กันยายน 2568) ได้ส่งมอบบ้านสร้างใหม่และบ้านซ่อมแซมจำนวน 11 หลัง ในจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดนนทบุรี สะท้อนการเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)
นายกมลภพ วีระพละ กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธอส. เดินหน้าตอบแทนสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยให้ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง สนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมส่งมอบบ้านให้แก่ประชาชน ภายใต้ “โครงการสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัย เพื่อผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ” โดยในปี 2568 ธอส. ได้ดำเนินการสร้างและซ่อมแซมบ้าน จำนวน 258 หลัง แบ่งเป็น สร้างบ้านใหม่จำนวน 29 หลัง และซ่อมแซมบ้านจำนวน 229 หลัง
ในวันนี้ ธอส. ได้จัดพิธีส่งมอบบ้านตามโครงการดังกล่าว โดยได้รับเกียรติจากนางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง และนายธะเรศ โปษยานนท์ กรรมการธนาคาร เป็นผู้ส่งมอบบ้านสร้างใหม่จำนวน 1 หลัง และบ้านซ่อมแซม จำนวน 5 หลัง ในพื้นที่ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี และบ้านซ่อมแซม จำนวน 5 หลัง ในพื้นที่ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ ธอส. ได้รับความร่วมมือจากเทศบาลตำบลลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี และเทศบาลเมืองบางศรีเมือง จังหวัดนนทบุรี ในการคัดเลือกประชาชนกลุ่มเป้าหมายเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ
สำหรับโครงการสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2553 เพื่อสร้างบ้านใหม่ หรือปรับปรุงบ้านให้เกิดความปลอดภัยในชีวิต ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยที่ดี โดยตลอดการดำเนินงานที่ผ่านมาได้สนับสนุนการสร้างและซ่อมแซมบ้านมาแล้วกว่า 5,120 หลัง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือ CSR ของ ธอส. ด้านที่อยู่อาศัย ที่ให้ความสำคัญและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการดำเนินภารกิจหลักในการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและปานกลางให้สามารถมีบ้านเป็นของตนเอง ตามพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” โดยพิธีส่งมอบบ้าน จัดขึ้น ณ เทศบาลตำบลลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี และเทศบาลเมืองบางศรีเมือง จังหวัดนนทบุรี.