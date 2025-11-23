“พรรคพร้อม” จัด Work shop เปิดระดมชุดความคิด "Political Startup" ดึง ปชช.ร่วมออกแบบใหม่ ชู 3 เสาหลัก ปราบโกง SME ฟรีแลนซ์ เกษตรยุคใหม่

วันนี้(23 พ.ย.)พรรคพร้อมส่งสัญญาณปฏิรูปการเมืองครั้งสำคัญ! โดยจัดกิจกรรม Workshop ประจำปี ณ "ครัวจำแลงแปลงกาย" ซอยรามคำแหง 4 นำโดย ดร.พิมไหมทอง ศักดิพัตโภคิน หัวหน้าพรรคพร้อม ประกาศวิสัยทัศน์ใหม่ที่น่าจับตา พร้อมเปิดเวทีให้ประชาชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมระดมสมองเพื่อสร้างชุดนโยบายหลักสำหรับการทำงานในปี 2569–2573 ประกาศยุทธศาสตร์ "Political Startup": การเมืองที่ทันสมัยและโปร่งใส
ดร.พิมไหมทอง ได้เปิดงานด้วยการประกาศยุทธศาสตร์สำคัญ นั่นคือการวางตำแหน่งพรรคพร้อมให้เป็น “Political Startup” หรือ พรรคการเมืองแบบเริ่มต้น (Startup) ที่เน้นความคล่องตัว โปร่งใส และออกแบบนโยบายร่วมกับประชาชนอย่างแท้จริง พรรคการเมืองจะเดินไปข้างหน้าได้ ต้องฟังคนในประเทศ ไม่ใช่ฟังแต่ตัวเอง วันนี้เรามาร่วมกันออกแบบอนาคตที่ประชาชนเป็นเจ้าของจริงๆ
ภายใน Workshop ได้มีการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อทำ Policy Pitching Session เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมทุกช่วงวัยได้นำเสนอไอเดียอย่างเข้มข้น ก่อนจะคัดเลือกและกำหนด 3 นโยบายหลัก ที่จะเป็นชุดเรือธงของพรรคในระยะ 4 ปีข้างหน้า ได้แก่ การปราบโกงและยกระดับธรรมาภิบาล การขับเคลื่อน SMEs และแรงงานอิสระเกษตรยุคใหม่ที่สร้างรายได้จริงผู้บริหารพรรคได้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นอย่างใกล้ชิด ก่อนจะนำเข้าสู่กระบวนการ Breakout Workshop เพื่อออกแบบสารหลักนโยบาย (Core Message) และกรอบการหาเสียงในระดับพื้นที่ต่อไป
ทั้งนี้ พรรคพร้อมได้ประกาศจัดตั้ง คณะทำงาน 3 ด้าน เพื่อนำนโยบายที่ผ่านการคัดเลือกไปพัฒนาสู่รูปแบบปฏิบัติจริงและกำหนด Timeline การสื่อสารกับสาธารณะ
ดร.พิมไหมทอง ได้กล่าวสรุปเพื่อย้ำจุดยืนของพรรคว่า Workshop ครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงกิจกรรมภายใน แต่เป็น สัญญาณทางการเมือง” ที่ชัดเจนว่าพรรคพร้อมต้องการสร้างการเมืองที่ให้ประชาชนเป็นผู้ร่วมออกแบบนโยบายตั้งแต่ต้นทาง นี่คือพรรคที่ไม่ปิดประตูใส่คนเก่ง ไม่ปิดโอกาสให้คนธรรมดา ทุกคนมีสิทธิ์ร่วมออกแบบบ้านเมือง เราพร้อมให้พื้นที่เสมอ” หัวหน้าพรรคพร้อมกล่าวปิดท้าย พร้อมเชิญชวนให้ประชาชนร่วมติดตามการสร้างพรรคในรูปแบบ Political Startup นี้อย่างใกล้ชิด