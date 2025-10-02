จาการ์ต้า อินเตอร์เนชั่นแนลฯ รอบแรกไม่จบ “สุธีพัทธ์” นำบนคลับเฮาส์

สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย เรียกฟอร์มเก่งหวด 7 อันเดอร์พาร์ 63 ขึ้นนำบนคลับเฮาส์ในวันแรกของศึก “จาการ์ต้า อินเตอร์เนชั่นแนล แชมเปี้ยนชิพ” ที่สนามดาไม อินดาห์ กอล์ฟ พาร์ 70 ในกรุงจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 2 ตุลาคมที่ผ่านมา ขณะที่ยังมีผู้เล่นบางส่วนต้องไปแข่งรอบแรกต่อให้จบในเช้าวันรุ่งขึ้น
เอเชียน ทัวร์ จัดการแข่งขันอินเตอร์เนชันแนล ซีรีส์ รายการที่ 5 ของฤดูกาล รายการ “จาการ์ต้า อินเตอร์เนชั่นแนล แชมเปี้ยนชิพ” ชิงเงินรางวัลรวม 2 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 64 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 2-5 ตุลาคมนี้ ที่สนามดาไม อินดาห์ กอล์ฟ ระยะ 7,124 หลา พาร์ 70 ในกรุงจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย โดยแชมป์จะได้รับเงินรางวัล 360,000 เหรียญสหรัฐ หรือราว 12 ล้านบาท
การแข่งขันรอบแรกปรากฎว่าช่วงเช้าต้องหยุดพักไป 1 ชั่วโมง 20 นาที เนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ทำให้ยังมีนักกอล์ฟบางส่วนต้องไปแข่งรอบแรกให้จบในเช้าวันรุ่งขึ้น เนื่องจากท้องฟ้ามืดเสียก่อน ขณะที่ โปรตี้-สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย เจ้าของสี่แชมป์เอเชียน ทัวร์ วัย 32 ปี เล่นจบ 18 หลุมเข้ามา 7 อันเดอร์พาร์ 63 จากการทำ 8 เบอร์ดี้ เสียเพียงโบกี้เดียว โดยมี เวด ออร์มสบี ดีกรีสี่แชมป์เอเชียน ทัวร์ จากออสเตรเลีย, จาง เหวย-ลุน จากไชนีสไทเป และโรแบร์โต เลบริฆา จากสเปน ตามมาที่อันดับ 2 ร่วมด้วยสกอร์เท่ากันที่คนละ 6 อันเดอร์พาร์ 64 รวมถึง ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ ที่เหลือการเล่นอีกสองหลุมทำไป 6 เบอร์ดี้ ไม่มีโบกี้
สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย ซึ่งล่าสุดคว้าแชมป์เอเชียน ทัวร์ ที่อินโดนีเซีย เมื่อปลายเดือนสิงหาคม เผยหลังขึ้นนำบนคลับเฮาส์ว่า “วันนี้ผมเล่นได้ดีมาก ทุกอย่างสมบูรณ์แบบ เล่นได้ตามแผน พัตต์ได้เยอะ แม้ระยะไม่ไกลมาก พัตต์ไกลสุดประมาณ 7 หลา หลังจากที่ผมคว้าแชมป์เมื่อเดือนสิงหาคมซึ่งเป็นรายการใหญ่สำหรับผม ทำให้มีความมั่นใจมากขึ้น รู้สึกผ่อนคลายขึ้น แคดดี้บอกผมว่าผมสามารถทำสกอร์นำได้ในรายการนี้ เพราะสนามค่อนข้างเข้าทาง ซึ่งสนามนี้แฟร์เวย์ไม่แคบมาก แต่กรีนค่อนข้างแข็ง ถ้าตีลูกไม่อยู่ในแฟร์เวย์ก็จะควบคุมสปินไม่ได้”
ขณะที่นักกอล์ฟไทยที่น่าสนใจรายอื่นที่เล่นจบ 18 หลุมทำสกอร์ดังนี้ ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์ และ อติรุจ วินัยเจริญชัย หวดเข้ามาคนละ 5 อันเดอร์พาร์ 65 โดยมี แจ๊ส-อติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์ อดีตมือหนึ่งเอเชียน ทัวร์ ปี 2019 และ ศรุต วงค์ชัยสิทธิ์ ตามมาที่สกอร์ 4 อันเดอร์พาร์ 66, กัญจน์ เจริญกุล และ ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม สกอร์เท่ากันที่ 3 อันเดอร์พาร์ 67, ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย และ พรหม มีสวัสดิ์ ทำคนละ 2 อันเดอร์พาร์ 68 ส่วน โปรฟลุ้ค-รฐนน วรรณศรีจันทร์ ที่เพิ่งคว้าแชมป์ที่ไต้หวันเมื่อวันอาทิตย์ และจะไปป้องกันแชมป์ เอสเจเอ็ม มาเก๊า โอเพ่น กลางเดือนนี้ เล่นไปได้ 16 หลุมมี 1 อันเดอร์พาร์