CardX จัดมาตรการเพิ่มเติมช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจากอุทกภัยภาคใต้

บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด ผู้ให้บริการบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคลภายใต้กลุ่มเอสซีบีเอกซ์ ประกาศออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าเพิ่มเติม เพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ โดยเฉพาะจังหวัดสงขลา ซึ่งถูกประกาศเป็นพื้นที่สาธารณภัยระดับร้ายแรง (ระดับ 4) จากอิทธิพลของมรสุมและสภาพอากาศที่แปรปรวน ส่งผลกระทบต่อทรัพย์สิน การดำรงชีวิต และสภาพคล่องทางการเงินของประชาชนในวงกว้าง โดยมาตรการดังกล่าวครอบคลุมลูกค้าบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด และสินเชื่อส่วนบุคคล ช่วยลดความกังวลในช่วงวิกฤต และเสริมความมั่นใจให้ลูกค้าสามารถก้าวผ่านสถานการณ์ครั้งนี้ไปได้อย่างมีเสถียรภาพ
ทั้งนี้ ลูกค้าบัตรเครดิต CardX และ SCB และลูกค้าบัตรกดเงินสด CardX Speedy Cash รวมถึงลูกค้า CardX Speedy Loan สามารถพักชำระหนี้เงินต้นและยกเว้นดอกเบี้ยในช่วงพักชำระหนี้ได้นานสูงสุด 12 เดือน
โดยการเข้าร่วมมาตรการเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดดังนี้
• ลูกค้าบัตรเครดิต CardX และ SCB ที่มีวงเงินรวมไม่เกิน 1 แสนบาทต่อราย ต่อกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และ
• ลูกค้าบัตรกดเงินสด CardX Speedy Cash รวมถึง ลูกค้า CardX Speedy Loan ที่มีวงเงินรวมไม่เกิน
1 แสนบาทต่อราย ต่อกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
•อาศัยอยู่ในจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นเขตพื้นที่สาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ 4)
• มีสถานะไม่เป็นหนี้เสีย (NPL) ณ วันที่ 2 ธ.ค. 2568
โดยลูกค้าสามารถติดต่อขอเข้าร่วมมาตรการ เพื่อยืนยันตัวตนว่าเป็นผู้ประสบภัยในพื้นที่ พร้อมแสดงหลักฐานความเสียหาย ภายใน 31 มกราคม 2569
สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ แต่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ประกาศระดับ 4 สามารถเข้าร่วมมาตรการอื่น ๆ ที่ได้ประกาศไปก่อนหน้านี้ของบริษัทได้เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระลูกค้าเช่นกัน