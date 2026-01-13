LPN รับประกาศนียบัตรแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันครั้งที่ 3

LPN รับประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย CAC ครั้งที่ 3 ประกาศมุ่งมั่นบริหารงานอย่างโปร่งใส สร้างคุณค่า ความยั่งยืน
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) โดย น.ส.ดารณี ฉัตรพิริยะพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ขึ้นรับประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption (CAC) ในงาน CAC Certification Ceremony 2/2025 ภายใต้ชื่องาน “CAC Incentive Pool : ร่วมสร้างสิทธิประโยชน์แห่งความโปร่งใส เพื่อธุรกิจไทยยั่งยืน” เพื่อประกาศจุดยืนต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 จาก นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล กรรมการให้การรับรองสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย โดยประกาศนียบัตรที่ได้ในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นขององค์กร ในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความโปร่งใส เน้นธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบ ความยืดหยุ่นในการปรับตัว และการให้คุณค่ากับผู้คนทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน คู่ค้า ลูกค้า หรือชุมชน โดยเป้าหมายเดียวกันคือ สร้างการเติบโตที่ยั่งยืนให้กับผู้เกี่ยวข้อทุกภาคส่วน ณ โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้