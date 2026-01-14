PREBกางแผนปี 69ลุยประมูลงานใหม่เต็มสปีด

พรีบิลท์ เปิดแผนธุรกิจปี 2569 ตั้งเป้ารายได้เติบโตต่อเนื่อง ตอกย้ำความแข็งแกร่งในฐานะบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่มีความเชี่ยวชาญด้านงานอาคารขนาดใหญ่ และโครงการเฉพาะทาง เดินหน้าประมูลงานใหม่เต็มพิกัด ฟากซีอีโอ “วิโรจน์ เจริญตรา” ระบุพร้อมมุ่งยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงาน เน้นคุณภาพงานก่อสร้าง รุกขยายฐานลูกค้าใหม่ต่อเนื่อง ควบคู่บริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ล่าสุดตุน Backlog แน่นกว่า 9 พันล้านบาท ทยอยรับรู้ผลักดันการเติบโตในระยะยาว
นายวิโรจน์ เจริญตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรีบิลท์ จำกัด(มหาชน) PREB เปิดเผยว่า แผนการดำเนินงานปี 2569 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายรายได้เติบโตประมาณ 5% จากปีก่อน โดยมุ่งยกระดับประสิทธิภาพการทำงานในทุกกระบวนการ ควบคุมต้นทุนอย่างละเอียดมากขึ้น เน้นคุณภาพงานก่อสร้าง แสวงหาลูกค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ เพื่อเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันระยะยาว
ปัจจุบัน บริษัทฯ มีงานในมือ (Backlog) ประมาณ 9,000 ล้านบาท ครอบคลุมงานก่อสร้างโรงพยาบาล โรงแรม อาคารสำนักงาน คอนโดมิเนียม และสปอร์ตคอมเพล็กซ์ และคาดว่าจะรับรู้รายได้ในปี 2569 ราว 40% ของมูลค่าดังกล่าว ขณะเดียวกัน เตรียมเข้าประมูลงานใหม่เพิ่มเติมมูลค่าประมาณ 5,000–6,000 ล้านบาท เพื่อเติมงานในมือให้ต่อเนื่องและรองรับการเติบโตในอนาคต
ด้านการควบคุมต้นทุน บริษัทฯ วางแผนดำเนินการครอบคลุมทุกส่วนอย่างเข้มข้น โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยบริหารจัดการต้นทุน การจัดซื้อ และการควบคุมงานก่อสร้าง ทำให้สามารถลดต้นทุน เพิ่มความแม่นยำในการประมูลงาน และเสริมความสามารถในการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แม้ภาพรวมเศรษฐกิจและภาคอสังหาริมทรัพย์ในปี 2569 ยังเผชิญความท้าทายจากกำลังซื้อที่ชะลอตัว ขณะที่อุปทานบ้านเดี่ยวและคอนโดมิเนียมที่ยังอยู่ในระดับสูง แต่กลุ่มทาวน์โฮม และโครงการเชิงพาณิชย์ยังมีโอกาสเติบโต ขณะเดียวกันเริ่มเห็นสัญญาณการลงทุนใหม่กลับมาเพิ่มขึ้น
“แม้ภาวะตลาดยังมีความท้าทาย แต่ PREB มีฐานงานในมือที่แข็งแกร่ง การควบคุมต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ และความเชี่ยวชาญในงานก่อสร้างเฉพาะทาง เรามั่นใจว่าปี 2569 จะเป็นอีกปีที่บริษัทฯ สามารถรักษาการเติบโตได้อย่างมั่นคงและต่อเนื่อง” นายวิโรจน์ กล่าว