PREB ไตรมาส3 กำไรพุ่งกระฉูด 77%

“พรีบิลท์ ”โชว์ผลงานไตรมาส 3 กวาดรายได้รวม 1,402.88 ล้านบาท กำไรสุทธิ 33.87 ล้านบาท พุ่งกระฉูด 76.82% จากงวดเดียวกันปีก่อน รับแรงหนุนงานรับเหมาก่อสร้าง ตุน Backlog กว่า 9.8 พันล้านบาท ฟากซีอีโอพร้อมเดินหน้าลุยประมูลงานด้านรับเหมาก่อสร้าง พร้อมรักษาผลงานให้เติบโตต่อเนื่อง
นายวิโรจน์ เจริญตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรีบิลท์ จํากัด (มหาชน) (PREB) เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2568 มีรายได้รวม 1,402.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 167.74 ล้านบาท หรือ 13.58% และมีกำไรสุทธิ 33.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.72 ล้านบาท หรือ 76.82% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยได้รับแรงหนุนจากส่วนงานรับเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงาน โรงงาน และโรงพยาบาลที่เพิ่มขึ้น 266.97 ล้านบาท สะท้อนธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่กลับมาอยู่ในระดับปกติ หลังภาคเศรษฐกิจและเงื่อนไขสัญญางานใหม่ ทดแทนงานก่อสร้างคอนโดมิเนียมซึ่งซบเซาต่อเนื่อง
สำหรับธุรกิจงานก่อสร้างในปีนี้ บริษัทฯได้มีการปรับเงื่อนไขราคาและสัญญาว่าจ้างใหม่ รวมถึงปรับประเภทงานให้สอดคล้องกับสภาวะตลาด ทำให้โครงการที่เข้ามาเริ่มกลับสู่ระดับอัตรากำไรปกติ โดยเฉพาะส่วนงานรับเหมาก่อสร้าง ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของรายได้และกำไรในไตรมาสนี้
ขณะที่กำไรขั้นต้นของส่วนงานรับเหมาก่อสร้าง บริษัทฯ คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องในไตรมาสถัดไป และเชื่อว่าจะรักษาระดับที่ดีได้ตลอดปีหน้า เนื่องจากโครงการใหม่มีการทบทวนราคาต้นทุนและเงื่อนไขสัญญาแล้วเสร็จ รองรับการส่งมอบงานอย่างมีประสิทธิภาพ
อย่างไรก็ตาม ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ยังไม่ฟื้นตัว รวมถึงภาระหนี้ครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น ยังคงกดดันยอดขายของส่วนงานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และส่วนงานขายและผลิตวัสดุก่อสร้าง แม้บริษัทฯพยายามขยายตลาดสินค้ากลุ่ม GRC ที่ไม่พึ่งพาตลาดที่อยู่อาศัย แต่กำไรยังไม่กลับสู่ระดับปกติ
“แม้บางธุรกิจยังเผชิญความท้าทาย แต่โครงสร้างงานรับเหมาของบริษัทฯ ในปีนี้เริ่มกลับมาสู่ภาวะปกติอย่างมีนัยสำคัญ และพร้อมเข้าร่วมประมูลงานใหม่ โดยปัจจุบันมีงานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) กว่า 9.8 พันล้านบาท ทำให้ภาพรวมรายได้และกำไร เริ่มฟื้นตัว และมีแนวโน้มสร้างการเติบโตต่อเนื่องในปีหน้า” นายวิโรจน์ กล่าวในที่สุด