PREB ยิ้ม!รับรัฐบาลใหม่หนุนลงทุนฟื้น  จัดทัพเตรียมเดินหน้าประมูลงาน 6 พันลบ.

“พรีบิลท์มั่นใจทิศทางธุรกิจโค้งสุดท้ายปี 68 โตต่อเนื่อง รับอานิสงส์นโยบายส่งเสริมการลงทุนของรัฐบาล หนุนโครงการใหม่ในภาคอสังหาฯและอุตสาหกรรมฟื้นตัว ฟากซีอีโอ “วิโรจน์ เจริญตรา”ระบุเดินหน้าเข้าประมูลงานใหม่รวมกว่า 6,000 ล้านบาท เสริมพอร์ตงานรับเหมาก่อสร้าง พร้อมรักษา Backlog ระดับสูงกว่า 9.7 พันล้านบาท เพื่อขับเคลื่อนรายได้เติบโตเฉลี่ย 10% ต่อปี ในระยะ 3–5 ปีข้างหน้า
นายวิโรจน์ เจริญตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน) (PREB) เปิดเผยว่า การดำเนินนโยบายกระตุ้นการลงทุนของภาครัฐ ทั้งในภาคอสังหาริมทรัพย์และภาคอุตสาหกรรม ถือเป็นปัจจัยบวกสำคัญที่ช่วยสร้างโอกาสในการขยายฐานธุรกิจของ PREB โดยบริษัทฯ ได้เตรียมเข้าประมูลงานใหม่ในหลายประเภท อาทิ คอนโดมิเนียม โรงแรม อาคารสำนักงาน และโครงการเชิงพาณิชย์อื่นๆ รวมมูลค่าราว 6,000 ล้านบาท เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของพอร์ตงานและต่อยอดรายได้ในระยยีฃถ
ปัจจุบัน PREB มีมูลค่างานในมือ (Backlog) ที่ระดับ 9.7 พันล้านบาท ทยอยรับรู้รายได้ต่อเนื่องในช่วง 1–2 ปีข้างหน้า ซึ่งในช่วง 9 เดือนของปี 2568 คาดว่ารับรู้รายได้ราว 30–40% ของมูลค่างานทั้งหมด
“เรายังคงมุ่งขยายพอร์ตงานรับเหมาก่อสร้างจากโครงการที่อยู่อาศัยไปสู่โครงการเชิงพาณิชย์มากขึ้น เช่น อาคารสำนักงาน โรงงาน โรงพยาบาล โรงแรม สปอร์ตคอมเพล็กซ์ และคลังสินค้า เพื่อให้พอร์ตมีความหลากหลายและเพิ่มความยั่งยืนของรายได้ในระยะยาว พร้อมรักษา Backlog ระดับสูงกว่า 9.7 พันล้านบาท เพื่อขับเคลื่อนรายได้เติบโตไม่ต่ำกว่า 10% ต่อปี ในระยะ 3–5 ปีข้างหน้า
สำหรับทิศทางราคาวัสดุก่อสร้าง ที่มีการปรับเพิ่มขึ้นบางรายการนั้น PREB ประเมินว่าไม่มีผลกระทบต่อธุรกิจ เนื่องจากสามารถบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งบางรายการมีราคาปรับลดลง และบริษัทฯ ยังมีการเจรจากับเจ้าของโครงการเพื่อสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง
ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในไตรมาส 2/2568 PREB มีรายได้รวม 1,175.05 ล้านบาท จากแรงหนุนของงานรับเหมาก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น สะท้อนศักยภาพการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง และแนวโน้มการเติบโตอย่างมั่นคงในช่วงครึ่งหลัง